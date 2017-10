Bloquean el Centro Padres de familia de la primaria Galeana de Cuautla.

Padres de familia de la escuela primaria Hermenegildo Galeana de Cuautla, al no recibir respuesta por parte de las autoridades competentes decidieron manifestarse la mañana de este martes a la altura de la Cruz Roja, en donde precisaron que hasta no contar con la presencia de las mismas, dejarían de manifestar su inconformidad obstruyendo el tránsito vehicular de la calle Angustias de Calleja.

Precisaron que no es posible que las autoridades del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM) no haya hecho caso de las peticiones de los padres de familia de dicha institución, agregando que ya se cuenta con los dictámenes realizados por parte de Protección Civil y uno particular, precisando que las instalaciones educativas no sufrieron daños en su estructura, y que lo único afectado fue la barda perimetral de la institución por lo que de manera inmediata se podría continuar con las clases en la escuela, pero que no han podido realizar estas acciones ya que se carece del dictamen que emita la institución antes mencionada.

“Hemos hecho lo conducente, ya tenemos el dictamen del D.R.O (director responsable de obra), del IEBEM, además de la supervisión de Protección Civil, por lo que solo nos falta el dictamen del INEIEM para comenzar con las clases, queremos que nuestros hijos regresen a clases lo antes posible”, precisaron los padres de familia inconformes.

De la misma manera indicaron que “eso de que los papás se conviertan en maestros y den clases por medio de guías, es pura ocurrencia ocurrencia”, por lo que dijeron que lo único que piden es el dictamen para que nos liberen y se puedan iniciar las clases en dicha institución.

Posteriormente los inconformes se trasladaron hacia las calles Bollas sin Cabeza y Padre Sámano, a un costado de la alameda de Cuautla para continuar manifestándose y de esta manera lograr captar la atención de las autoridades competentes, por lo que fueron atendidos por el director de educación y cultura, Alberto Palomo, en donde se comprometió a que en ese momento se pondría en contacto con personal de lNEIEM para que en breve se atienda la petición de los padres de familia.

Para finalizar, los padres de familia alrededor de las 11 de la mañana acordaron retirar su bloqueo, toda vez que se acordó con las autoridades municipales la redacción de un documento para enviarlo al Instituto

