Benjamín Rico encabeza caravana

El candidato a la presidencia municipal de Pachuca, Benjamín Rico, recorrió las principales calles de la capital hidalguense acompañado de un centenar de vehículos. Este recorrido fue para agradecer el apoyo recibido durante su campaña por la alianza Fuerza y Corazón por Hidalgo.



Rico reconoció la problemática de los baches en Pachuca, la cuarta ciudad con más baches en el país, y enfatizó que ya no se puede hablar de bacheo, "si queremos que nuevas inversiones lleguen, tenemos que modernizar y recuperar nuestra ciudad, por eso con 100 calles en 100 días lo vamos a lograr, tengo la experiencia y puedo hacerlo’, declaró.



Además, hizo una crítica a la corrupción, advirtiendo que también es postular a personajes sin el perfil, capacidad y experiencia para gobernar Pachuca, ’no solo es llegar y hacer propuestas como si fuera una carta a Santa Claus, sino de dar resultados a la gente’, enfatizó Benjamín Rico durante su recorrido por bulevares y avenidas de Pachuca.



’Muchos pachuqueños me han recibido en su casa, hemos visitado más de 100 colonias en esta campaña, pero ya llevamos muchos años recorriendo los barrios y colonias de Pachuca; a diferencia de otros personajes improvisados , esta candidatura no se hizo en tiempos electorales; llevamos años caminando juntos, construyendo calles, drenajes, escuchando sus inquietudes’, detalló Benjamín Rico.