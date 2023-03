Beneficiarios del programa ’Por una mejor vivienda’, reciben 35 mil y 90 mil pesos en Chimalhuacán

En el acto de entrega de medios de cobro de beneficiarios del programa ’Por una mejor vivienda’, instrumentado por el Gobierno de México, la Presidenta Municipal de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez afirmó que estos programas federales son siempre pensando en quienes más lo necesitan.



’Sabemos el compromiso que tiene nuestro Presidente de la República para con Chimalhuacán, agradecemos que se estén incrementando los padrones de beneficiarios, ya que no es como antes, que los apoyos solo llegaban para los líderes de la colonia o para los amigos o con los marchas y plantones’.



En esta entrega, más de 600 familias chimalhuaquenses resultaron beneficiadas con el programa ’Por una mejor vivienda’, instrumentado por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano (Sedatu), la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y la Secretaría de Bienestar.



La Alcaldesa Flores Jiménez subrayó que ’esta es una muestra de cómo trabajan los gobiernos de la Cuarta Transformación, aquí en Chimalhuacán estamos dando resultados por medio de programas municipales y de obra pública gratuita, directamente en beneficio de las familias’.



Al evento, realizado en el Salón de Usos Múltiples ’Ameyalco’, del Barrio Tlatel Xochitenco, acudió el Secretario Técnico de la Presidencia y Coordinador General de Programas para el Bienestar federal, Carlos Torres Rosas, quien explicó que el programa ’Por una mejor vivienda’ permite a los beneficiarios utilizar el recurso económico para dos vertientes: mejorar o ampliar la vivienda.



Señaló que los beneficiarios serán los que decidirán en qué aplicar los recursos para mejorar su vivienda, ’nadie mejor que ustedes sabe qué es lo que necesita su vivienda’.



Agregó que el Gobierno de México, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, continúa haciendo llegar apoyos económicos a los mexicanos más vulnerables por medio de diferentes programas, como la Pensión para el Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro, La Escuela es Nuestra y muchos otros.



En su intervención, Edna Elena Vega Rangel, subsecretaria de SEDATU, solicitó a los beneficiarios no dejarse engañar, ya que los apoyos no están condicionados, pues es un derecho de las familias tener acceso a una mejor vivienda.



Exhortó a los beneficiarios a hacer buen uso del recurso económico.



Añadió que los gobiernos municipales anteriores no permitían que estos apoyos llegaran, pero gracias al gobierno de la Presidenta Flores Jiménez, hoy las familias ya pueden tener una mejor calidad de vida.



Los beneficiarios recibieron un apoyo de 35 mil pesos para mejoramiento de su vivienda y de 90 mil pesos para ampliación de sus hogares, uno de los beneficiarios de Corte Xolhuango expresó: ’Mi casa es sencilla y con el apoyo construiré una losa para tener un espacio mejor para mis tres hijos. Me siento muy feliz, porque nunca había recibido un apoyo del gobierno’.



En el evento también estuvieron presentes Juan Carlos González Romero, Delegado Estatal de Programas para el Bienestar, y Vladimir Hernández Villegas, Director de la Región 4 Chimalhuacán, así como miembros del H. Cabildo Municipal.