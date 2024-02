VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, Estado de México.- Como parte de su compromiso de fortalecer el programa integral Mujeres con Bienestar, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez arrancó la entrega de 250 mil tarjetas a mujeres mexiquenses que se inscribieron en una segunda etapa, quienes recibirán un depósito de 7 mil 500 pesos correspondientes a tres bimestres y podrán acceder a una docena de beneficios en salud, educación y asistencia para garantizar su desarrollo.



’Ahora estamos con ustedes para entregarles estos apoyos en favor de su bienestar. Con el programa Mujeres con Bienestar hemos podido regresar con las mujeres mexiquenses que confiaron en nosotros para ser escuchadas, pero sobre todo, para recibir respuesta a sus necesidades. Con el compromiso moral y social que me he trazado desde el inicio de mi gestión, es que a través del programa integral Mujeres con Bienestar, estamos apoyando a las mujeres mexiquenses en condición de vulnerabilidad’, aseguró la Maestra Delfina Gómez.



En un acto realizado en el Deportivo Luis Donaldo Colosio, la Gobernadora del Estado de México señaló que la operación de este programa es posible a las y los mexiquenses que contribuyen con sus impuestos, y a los funcionarios de su Gabinete que atienden las medidas de austeridad para distribuirlos de manera justa y equitativa a los sectores más vulnerables.



’Muy en especial me quiero dirigir a ustedes, ustedes son el día de hoy lo más importante, efectivamente venimos no solamente a hacer un acto de entrega de un apoyo, sino venimos a hacer un acto de justicia’, sostuvo la Gobernadora Delfina Gómez ante la presencia de mil beneficiarias mexiquenses.



La Maestra Delfina Gómez dijo que de acuerdo con datos del Inegi y el Coneval, 2 millones 359 mil 900 mujeres de entre 18 y 64 años en el Estado de México viven en situación de pobreza, y 338 mil 510 en pobreza extrema, por ello, decidió afrontar esta situación con este programa que llega a 650 mil beneficiarias: 400 mil de la primera etapa que ya recibieron su tarjeta y 250 mil más que la recibirán del 12 al 24 de febrero.



La Gobernadora del Estado de México puntualizó que el programa Mujeres con Bienestar es un apoyo integral, y a través de la tarjeta que hoy reciben las beneficiarias también podrán acceder a una docena de beneficios, como programas de formación, asistencia emocional, funeraria, médica telefónica y telemedicina, así como seguro de vida.



’En el Estado de México apoyaremos la transformación de nuestro país con acciones como las que hoy estamos llevando a cabo en Valle de Chalco Solidaridad, que den muestra de que queremos un país justo y sin corrupción’, afirmó la Mandataria mexiquense.



Por su parte, Juan Carlos González Romero, Secretario de Bienestar de la entidad, informó que en Valle de Chalco son 11 mil 500 mexiquenses que forman parte del programa Mujeres con Bienestar, el cual, subrayó, fue diseñado para que los recursos lleguen a las beneficiarias de manera directa y sin intermediarios. Asimismo, recordó que, por la veda electoral de este año, se adelantará el pago de tres bimestres, por lo que estarán recibiendo 7 mil 500 pesos.



En el evento estuvieron presentes Axayácatl Ramírez Chávez, Delegado de los Programas para el Bienestar en el Estado de México; Janet Rodríguez Sandoval, Directora Regional Valle de Chalco Solidaridad de los Programas de Bienestar, y Armando García Méndez, Presidente Municipal de Valle de Chalco Solidaridad, así como mil beneficiarias de este programa.