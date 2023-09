Beneficiarán aranceles temporales a 206 mil Mipymes afectadas por competencia desleal

La Secretaría de Economía (SE) ha anunciado que la implementación de aranceles temporales a productos de calzado, textil, hule, vestido, acero, aluminio, caucho, químicos, aceites, jabón, papel y cartón procedentes de países con los que México no tiene tratado de libre comercio, tendrá beneficios significativos para aproximadamente 206 mil micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) mexicanas.



Esta medida busca favorecer a las mipymes nacionales al promover la producción local y brindarles una mayor oportunidad de competir en el mercado.



’Con esta medida (arancelaria) se prevé beneficiar a alrededor de 206 mil micro, pequeñas y medianas empresas, que generan más de un millón de empleos’, informó la dependencia a cargo de Raquel Buenrostro Sánchez.



La implementación de aranceles temporales a las importaciones provenientes de países con los que México no tiene tratado comercial tiene como objetivo fortalecer la integración de los productores nacionales en las cadenas de valor de la industria nacional. Además, se busca aprovechar las oportunidades que surgen de la relocalización de inversiones.



Estos aranceles temporales varían entre el 5% y el 25% y se aplican a productos clasificados en 392 fracciones arancelarias que incluyen calzado, textil, vestido, acero, hule, aluminio, caucho, productos químicos, aceites, jabón, papel, cartón, productos cerámicos, vidrio, material eléctrico, instrumentos musicales, bicicletas, plástico y muebles.



Esta medida tiene como objetivo fomentar la producción nacional en estos sectores y brindar una mayor oportunidad para que las empresas locales compitan en el mercado. También busca impulsar la creación y el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) mexicanas.



’Es importante precisar que, en la definición de criterios para la adopción de estas medidas, y con base en el compromiso del Gobierno de México de proteger a los más vulnerables, se excluyeron los productos de la canasta básica, insumos para la salud, bienes de consumo y aquellos que afectan el desempeño de las cadenas productivas’, expresó la Secretaría de Economía.



La Secretaría de Economía, a través del Diario Oficial de la Federación, ha publicado la modificación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación Exportación con el objetivo de fomentar el desarrollo de la industria nacional, apoyar el mercado interno y fortalecer la integración de los productores nacionales en las cadenas de valor.



En los últimos años, diversos sectores de la producción y cadenas de suministro de la industria nacional se han visto afectados por la desaceleración económica y el comercio desleal de algunos países, especialmente después de la pandemia de Covid-19. Este comercio desleal ha provocado el desplazamiento de productos nacionales y ha afectado a las pequeñas y medianas empresas.



La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) ha celebrado la imposición de medidas arancelarias a productos como el calzado, textil, hule, vestido, acero, aluminio, caucho, químicos, aceites, jabón, papel y cartón procedentes de países con los que México no cuenta con un tratado de libre comercio. Estas medidas buscan proteger a la industria mexicana y promover los productos hechos en México.



El cobro de un arancel ordenado por el gobierno federal tiene como objetivo salvaguardar a la industria nacional y promover los productos hechos en México. La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y otras cámaras y asociaciones se han reunido con la secretaria Raquel Buenrostro y su equipo de trabajo para discutir estos temas.



Durante estas reuniones, la industria expresó su agradecimiento al gobierno federal por su disposición y empatía para alcanzar acuerdos en beneficio del empleo y la economía de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) mexicanas. Esta colaboración busca fortalecer la industria nacional y crear un entorno favorable para el crecimiento y desarrollo de las empresas locales.Enrique Hernández | FORBES