Bateó INE al PRIAN para ser parte de su propaganda

El pasado jueves Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la petición realizada por los partidos de oposición PRI-PAN-PRD quienes buscaban que el instituto realizara propaganda aclarando que los programas sociales no pertenecen a ningún partido para beneficiar la narrativa de su candidata presidencial.



El Consejo General rechazo por unanimidad la propuesta de Xóchitl Gálvez con respecto a la implementación de una campaña para aclarar la procedencia apartidista de los programas sociales.



Los integrantes del órgano electoral adelantó que ya se encuentra en marcha una estrategia de difusión en redes sociales contra delitos electorales y detalló que se transmitirá en radio y televisión a partir del 14 de abril.



Al respecto, la Consejera Dania Ravel Cuevas reiteró la fecha en la que comenzarán a transmitirse los spots del órgano electoral al considerar que el acuerdo del partido blanquiazul es innecesario.



’Tenemos ya un pautado que inicia el 14 de abril, con spots de televisión que se emitirán en las mil 417 emisoras de televisión y que tienen que ver específicamente con el tema de coacción del voto y el voto libre, así como también spots de radio que se habrán de difundir en las dos mil 302 emisoras de radio, diariamente, una serie de spots’.



’Está en marcha, está preparado y no será la primera vez y mucho menos será porque algún partido político se lo pida a este instituto’, agregó.



Así también rechazaron la solicitud del PRIAN que solicitaban suspender las ’mañaneras’ del presidente Andrés Manuel López Obrador durante el resto de la actual campaña electoral y por ende los últimos meses de su gobierno.



El Consejo General del INE manifestó su postura, con una unanimidad de votos en contra, indicando que el mecanismo de comunicación de las conferencias matutinas del presidente López Obrador no puede implicar una determinación para negar totalmente su transmisión debido a que esto violaría los criterios jurisdiccionales que establece la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).



El Consejero Arturo Castillo argumentó en sesión que determinar la suspensión de la transmisión de las mañaneras también representaría una afectación en los derechos de información de la ciudadanía.



’Al que le llaman dictador, pretenden que encima, no hable. A unos meses de que se vaya, pretender que cierre ese espacio de comunicación, lo quieren silenciado, lo quieren amordazado. Es evidente que él tiene que ser cuidadoso. Pero pedirle que no hable es el colmo de lo absurdo’, denunció el representante del Partido del Trabajo (PT) ante el INE, Gerardo Fernández Noroña.



Finalmente, el representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, acusó que la oposición desaprueba los programas sociales y adelantó que sus candidatos promoverán una estrategia en redes sociales para evidenciar que la derecha no respalda estos programas.Con información de SIN EMBARGO