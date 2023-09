Bar Victoria lo hizo, vino de atrás y superó a Piratas Mata Clara 8-7

Bar Victoria lo hizo, vino de atrás y con 3 carreras en la séptima entrada y una más en la octava le dio la vuelta a la pizarra y a pesar de la reacción de los Piratas de Mata Clara en la novena, ganaron con pizarra de 8-7 el prime-ro del playoff final del béisbol intersemanal de la Liga Cordobesa.

En el aviación uno se reanudó el primero del playoff del béisbol intersemanal de la Liga Cordobesa, suspendido por lluvia una semana antes cuando sólo se jugaron seis entradas y la pizarra favorecía a los Piratas de Mata Clara 4-5 sobre Bar Victoria.

Este jueves ante una buena asistencia de aficionados se reanudó la batalla del primero del playoff, sólo un cambio en los ordenes al bat y fue por parte de Mata Clara donde Adán “Pantera” Torres tomó el lugar de Ricardo Rincón que no llegó a este compromiso; el resto el mismo plantel de la semana ante-rior; por Bar Victoria llegaron todos, “El Borrego” González barrido pero llegó con todo y una hielera con productos del mar para su venta.

Abrió la séptima entrada Piratas de Mata Clara y Zenón Andrade, “El pitcher del Café”, que había tomado el lugar del abridor Raúl Elvira en la cuarta en-trada, colgó el cero en cuatro bateadores.

Agustín Calles que a sus 60 años tiró un buen juego de pelota con Mata Cla-ra la semana anterior, permaneció en la lomita para la séptima entrada, la cual abrió “Borrego” González con imparable a las paradas cortas, “La Vibori-ta” Osorio con hit puso corredores en las esquinas, sin out, por lo que vino al bat Serafín Rodríguez con elevado de sacrificio al derecho y se empató la pizarra 5-5.

“Chepe” Báez con hit volvió a colocar corredores en las esquinas e hizo ex-plotar a Agustín Calles de la lomita para dejar el lugar a Machorro; Servando Ocadio lo recibió con imparable productor de una que mandó adelante a Bar Victoria de Anuar Hazouri y Enrique Téllez 6-5.

Le regalaron la primera base a Manolo Andrade para llenar la casa, pero Juan “Cuate” Romero respondió con hit productor de una para poner los car-tones 7-5 a favor de Bar Victoria dirigido por Chepa Ruiz, Hilario Melo y Raúl Elvira.

En la octava entrada Zenón Andrade dominó en tres bateadores a los Piratas de Mata Clara para colgar el cero y en la parte baja, Bar Victoria hizo otra ca-rrera, la cual a la postre fue la diferencia, cuando con dos fuera, “Viborita” Osorio recibió cuatro pelotas malas, imparable de Serafín Rodríguez y con sencillo del “Chepe” Báez, llegó la octava carrera.

En la novena, fiel a su estirpe, Piratas de Mata Clara reaccionó y peleó hasta el último out, hizo 2 y se acercó a una de empatar, cuando “Pantera” Torres y Héctor Sambrano le conectaron de hit al “Pitcher del Café” Zenón Andrade, el cual apretó tuercas y dominó a “Fito” Guzmán en elevado al izquierdo y a Pascual Flores al central.

Parecía que salía bien librado, pero apareció Abisai Flores quien conectó doble entre central e izquierdo, bueno para dos carreras que puso las cosas al rojo vivo, 7-8 y el empate a tiro de hit, pero Zenón Andrade dominó a Ro-dolfo León con elevado al izquierdo y el juego terminó con triunfo para Bar Victoria en el primero del playoff final del béisbol intersemanal de la Liga Cor-dobesa.

El triunfo fue para “El Pitcher del Café” Zenón Andrade y la derrota para Agustín Calles.

Este jueves se jugará el segundo del playoff en el Pirata Park, donde Mata Clara es un hueso duro de roer.



MATA CLARA 203 000 002 7 13 1

BAR VICTORIA 020 020 31X 8 19 0