Bandera de ultraderecha sobre "prohibición de nacimientos" es falsa y los deja como ignorantes

La derecha en el mundo no sólo tiene cimientos ideológicos frágiles sino que la propia sapiencia y el sentido común hace mucho les abandonaron, al grado que en un encuentro internacional tomaron como bandera de protesta una noticia notoriamente falsa que exhibe más sus limitaciones que sus frentes de lucha.



A principios de noviembre, a través de redes sociales difundieron una fake news donde aseveraban que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador buscaban prohibir la colocación de nacimientos en lugares públicos porque atentaba al "estado laico", tergiversando el planteamiento realizado por la SCJN sobre dejar de destinar recursos públicos para la colocación de pesebres y símbolos religiosos en el municipio de Chocholá, Yucatán; no contempla prohibiciones a festejos particulares ni a la colocación de nacimientos o altares en iglesias, de acuerdo con Verificado.



Además, el proyecto del ministro González Alcántara no tiene relación alguna con el gobierno de López Obrador, más bien surge a partir de uno de los tres amparos promovidos por la organización Kanan Derechos Humanos en municipios de Yucatán.



El cofundador de la organización Kanan Derechos Humanos, Miguel Anguas, confirmó a The Associated Press que su iniciativa no tiene relación con el gobierno federal sino que busca el respeto a la laicidad del Estado y que ninguna autoridad o funcionario público promueva religiones.



Así también confirmó que de aprobarse el proyecto, esta medida únicamente aplicaría para el ayuntamiento de Chocholá, Yucatán, pero que si se alcanzan cuatro votos a favor, cualquier otra persona podría demandar a las autoridades que veneren o emitan símbolos de una religión y obtendría el mismo resultado.



Pese a que fue desmentido hace dos semanas, la ultraderecha lo ha tomado como parte de su discurso durante el foro más grande de conservadores a nivel mundial, realizado por primera vez en México el pasado fin de semana.



El presidente de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en México, Eduardo Verástegui, afirmó que el ’socialismo autoritario’ del mandatario federal está ’socavando’ la democracia y la economía.



’Este es un movimiento de gente dispuesta a dar la vida por lo que está en juego: Dios, patria, familia, libertad, democracia. ’¡Aquí no hay tibios! Y es que, si no damos la batalla, perdemos la patria’, afirmó esta noche el también actor, un personaje abiertamente conservador, antiaborto y antifeminista.



Así también criticó que López Obrador trabaja para ’imponer una agenda cultural de extrema izquierda’ que ’atenta’ contra el derecho a la vida, la familia y la libertad religiosa, proponiendo prohibir los nacimientos en la vía pública.



’Tan feroz es su ataque a nuestra cultura y tradiciones, que su partido hasta quiere cancelar una de las expresiones culturales más importantes de nuestro pueblo, los nacimientos navideños!’, recriminó.



En el la ultraderecha demostró que busca recuperar los gobiernos de México, Brasil, Chile, Argentina y Colombia que actualmente los lidera la izquierda.



Entre las figuras que hablaron en la cumbre estuvo el estratega en jefe de la Casa Blanca en la administración de Donald Trump acusado de fraude, Steve Bannon, y el Diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente de Brasil Jair Bolsonora.



Durante su participación en el evento, Santiago Abascal, presidente del partido conservador VOX España, convocó a los conservadores de todo el mundo a hacer estrategias conjuntas frente a la ofensiva de socialistas y comunistas que ’está terminando con las democracias, las libertades de las personas en ambos lados del Atlántico’, afirmó en un video grabado, donde se disculpó por no haber podido acudir a México, ’un país hermano’.



Herman Tertsch, miembro del Parlamento Europeo por el partido VOX de España, lamentó que casi toda Iberoamérica se esté volcando a la ideología socialista y comunista que, dijo, solo genera pobreza y muerte. Pero celebró que en Europa la fuerza de derecha se está expandiendo sin ’hipocresías’ como el centro.



’Cómo es posible que en casi toda Iberoamérica ahora las victorias, uno tras otro, se hayan ido a Boric, Petro, Lula’, dijo durante su ponencia en la CPAC. ’Nosotros en Europa estamos consiguiendo en bastantes países la fuerza de la derecha que no quiere pactar con el socialismo, que no quiere paliar o enmendarlo, que quiere acabarlo y quiere destruir la idea de comunismo’, indicó.



Ante esto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo ayer en un video que este evento conservador ’demuestra la desesperación de la extrema derecha’ porque todo el continente está volcando la mirada hacia un ’nuevo horizonte’ de igualdad, inclusión, paz y bienestar social.



Manifestación pacífica Anfascista en repudio a la CPAC, FASCISTAS NO PASARAN @geraldinacolot2 @JacoboCBTSCCP @ppsdemexico @JuventudPSUV @alvaro_delgado @PanchoArias2012 @JPS_Mexico @JoseFcoZapata @Alcides73152361 @moncho_bolivia pic.twitter.com/yCF5ryDqo5 — Irma Sofía Nava (@Sofixnava) November 18, 2022



Por su parte, el Frente Antifascista expresó a través de un comunicado que los personajes que participan responden a los “intereses económicos de la alta burguesía y a los designios imperialistas”, que rechazan explícitamente los derechos humanos y “combaten” todos los avances hacia la igualdad social y la conservación ambiental en las Américas y el mundo.



"Pese a su retórica 'prolibertad', son contrarios a todo avance de los derechos de las mujeres, como el aborto y la autonomía reproductiva, así como al derecho a la diversidad sexual y al matrimonio igualitario. Se oponen, asimismo, a políticas públicas de reducción de desigualdades, a través de una creciente inversión social", cuestionó el Frente, integrado por simpatizantes de Venezuela y Cuba, así como diversas organizaciones como Comité Internacional por la libertad de Julian Assange y Jóvenes por el Socialismo.Con información de The Associated Press | SIN EMBARGO | VERIFICADO