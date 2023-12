Bajaron a Samuel porque en un mes empataba a Xóchitl: Enkoll

La encuestadora Enkoll aseguró en una reciente entrevista para Sin Embargo, que de haber continuado en la contienda, en tan sólo un mes Samuel García habría empatado con la precandidata por Frente Amplio por México.



El pasado 2 de diciembre, Samuel García Sepúlveda anunció que no continuará con sus aspiraciones de participar en la contienda presidencial en 2024 abanderando a Movimiento Ciudadano, confirmando su regreso al cargo como gobernador de Nuevo León.



Esto, luego de que el Congreso local designara como gobernador interino a Luis Enrique Orozco, quien es de distinta corriente política a la que la ciudadanía había decidido en las votaciones del 2021, provocando la anulación de la candidatura de Samuel García debido a que Samuel reclamó que debía continuar en el poder una persona de MC, sin embargo el tiempo no jugó a su favor, y no pudo designar a otra persona lo cual incumple el requisito constitucional de separarse del cargo seis meses antes del día de la elección del 2 de junio de 2024.



La directora de la encuestadora aseveró que de haber continuado en la contienda el gobernador de Nuevo León, para la próxima medición habría empatado el segundo lugar con Xóchitl Gálvez.



’Si se hubiera quedado Samuel García en la contienda, y la tendencia hubiera sido esta que está ocurriendo, para la próxima medición, en un mes más, Samuel García y Xóchitl Gálvez hubieran empatado en segundo lugar, estaríamos ya hablando de un empate entre tres partidos políticos de muchos años y un partido político que solamente gobierna dos estados’, dijo.



Y es que para el mes de octubre mostró un descenso de 4 puntos porcentuales la candidata por Frente Amplio por México, registrando un 23% de preferencias. En cambio, Samuel García presentó un avance en cuanto a la intención de voto pasando de un 15% a un 17%.



'Vemos que Xóchitl Gálvez no está subiendo lo suficiente, ni en conocimiento y tampoco en intención de voto, de hecho cae cuatro puntos con respecto a la medición anterior, actualmente registra 23 por ciento, en la medición de octubre tenía 27 puntos. Lo que vemos es que quien sí subió fue Samuel García, tanto en conocimiento, prácticamente dobló el número de Xóchitl Gálvez, en cuanto al crecimiento de conocimiento (…) Samuel García, de este 15 por ciento, que tenía en octubre, sube a 17 por ciento', detalló Osuna.