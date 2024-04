Aventaja Claudia por 29 puntos al PRIAN a días del 1er debate

A unos meses de llevarse a cabo las elecciones presidenciales y unos días de realizarse el primer debate, la candidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum aventaja a la candidata del PRI-PAN-PRD por 29 puntos porcentuales.



De acuerdo con la encuestadora de encuestas Polls.Mx, al 4 de abril del presente año Claudia Sheinbaum tiene un 60% de preferencias, seguida de la candidata panista Xóchitl Gálvez que cuenta con un 30% y Jorge Álvarez Máynez con 5%.





Estos resultados se dan a pocos días de llevarse cabo el debate el cual será el siguiente domingo 7 de abril. Este será el primer debate de tres que determino el Instituto Nacional Electoral (INE), en cual será realizado en en la sede del INE, en Viaducto Tlalpan 100, Colonia Arenal Tepepan en la Alcaldía Tlalpan, donde los aspirantes presidenciales confrontarán las propuestas de campaña, plataformas e ideas.



Los aspirantes abordarán temas de salud, educación, combate a la corrupción, transparencia, no discriminación y grupos vulnerables y violencia en contra de las mujeres



El Consejo General del INE designó a la periodista Denise Maerker y el periodista Manuel López San Martín como moderadores del primer debate.



El INE aprobó que Signa Lab, el Laboratorio de Innovación Tecnológica y de Estudios Interdisciplinarios Aplicados, adscrito al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), sea la entidad académica encargada de seleccionar y procesar las 108 preguntas para el primer debate. Estas preguntas fueron entregadas a los moderadores, quienes elegirán aquellas que serán formuladas durante el evento del domingo.



Ante esto, la candidata de Morena Claudia Sheinbaum manifestó su desaprobación y sugirió que fuera el INE en quienes recaiga la elección de las preguntas que realizarán en el debate presidencial y no los moderadores.



“Tenemos nuestros elementos que vamos a plantear para el segundo debate, por ejemplo, creemos que es el propio INE el que debe de seleccionar las preguntas, no necesariamente deberían de participar quienes son los conductores o quienes van a participar como moderadores del debate”, expresó.



El segundo debate se llevará a cabo el próximo 28 de abril en los Estudios Churubusco y el tercer debate será realizado el 19 de mayo en el Centro Cultural Universitario (CCU) Tlatelolco de la UNAM.