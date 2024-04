Avanza reforma para limitar suspensiones de jueces

Las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República aprobaron reformas a la Ley de Amparo que le impide a los jueces otorgar suspensiones de normas con efectos generales, esto con el fin de evitar que representantes del Poder Judicial tumben iniciativas ya aprobadas por el Poder Legislativo.



A pesar del fuerte descontento por parte de la oposición, la cual tachó de inconstitucionalidad a la iniciativa, las reformas fueron avaladas esta tarde con 19 votos a favor y 13 en contra, en su mayoría por senadores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.



La reforma presentada por el morenista Ricardo Monreal fue señalada como una ’revancha legislativa’ en contra de los jueces que han admitido amparos para suspender reformas y obras prioritarias de esta Administración.



’No nos engañemos, la reforma es una suerte de retaliación, de venganza, si se me permite el uso de esta figura, del oficialismo contra los juzgadores que otorgaron suspensiones contra la aprobación de la reforma eléctrica de 2021. Es una forma de decir: vamos a quitarle a los jueces la posibilidad de hacer esto que no estamos de acuerdo’, denunció Claudia Ruiz Massieu, sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari.



’Está enojado el Gobierno porque le sacaron resoluciones, específicamente en la Ley de la Industria Eléctrica, que fue debatido en la Corte, que se quedaron a un voto, un tema polémico y luego vino un juez y la tumbó. Está enojado por el tema de la militarización y otros temas’, agregó el panista Damián Zepeda, expresidente del PAN.



Por su parte, Olga Sánchez Cordero, Senadora morenista y presidenta de la Comisión de Justicia, alegó que la reforma suprime la suspensión, ya que en el Artículo 129 de la Ley de Amparo existe una amplia gama de medidas cautelares.



’Es contradictorio en sí mismo porque tenemos 13 fracciones en donde no se puede conceder la suspensión y luego un párrafo en donde dice: ah, ¿pero sabes qué? Sí pueden conceder la suspensión de todas estas fracciones: lenocidio, cada de vicios, etc, etc, sí la puedes conceder cuando a tu juicio, juzgador, esté de por medio el interés social o contraviene disposiciones de orden público’, indicó.



Es por ello que la Ministra en retiro se pronunció a favor de impedir a los jueces dictar suspensiones con efectos generales a reformas, iniciativas y obras públicas ya aprobadas.



Sánchez Cordero es la mujer que más altos cargos ha ejercido en los 3 poderes de la Unión, responsabilidades que le han sido conferidas desde la designación hasta la elección popular, siendo ella jurista.SIN EMBARGO