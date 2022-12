Avanza sin contratiempos Tren Maya en Ciudad Sahagún para operar según lo planeado

Lo mejor de la tecnología alemana y de otros países europeos estarán presentes en el Tren Maya, pues la integración tecnológica de Alstom-Bombardier y su presencia en 120 países harán realidad que los convoyes de esta obra prioritaria puedan estar operando hacia diciembre de 2023.



Forbes México visitó las entrañas de la planta de Alstom-Bombadier en Ciudad Sahagún, Hidalgo, donde alrededor de 900 manos mexicanas, con la más alta calificación por su calidad y precisión, participan en diversos proyectos ferroviarios y donde hace 487 días toma forma el primer vagón del Tren Maya.



Pero tener en sus manos uno de los proyectos más importantes del sexenio no apanica a Alstom y a sus trabajadores. Al contrario, saber que esta obra será hecha por y para mexicanos enaltece por igual a ingenieros, soldadores y demás empleados que participan en este proyecto. “Es un orgullo haber sido seleccionado, que confíen en nosotros para hacer este proyecto que está haciendo historia. Los empleados que son electos para el Tren Maya se emocionan. Hay personas que prefieren participar en el Tren Maya. Eso hace mucha diferencia a lo que hacemos y que vemos que se palpa y da servicio y le cambia la vida a la gente”, confesó Cesar García Aguilera, director industrial de Alstom México.

Hace unas semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en julio próximo comenzarán las pruebas operativas del Tren Maya, con todo y los trenes que prestarán servicio, a fin de que esta obra esté en pleno funcionamiento a finales del año próximo.



Cuestionada sobre si la inflación generalizada y los conflictos geopolíticos pueden ser un factor que atrase la entrega de los vagones del Tren Maya, Maite Ramos rechazó que estos factores vayan a incidir en el proyecto de construcción.



Afirmó que el presupuesto asignado para la edificación de los carros del Tren Maya está plenamente garantizado así como las fechas de entrega.



“En el caso del Tren Maya nosotros vamos a entregar el primer tren en julio de 2023. Son 42 trenes de distintas configuraciones como el tren restaurante y de larga distancia, hay algunas cosas que se han comprado con antelación e incluso, por Covid, logramos colarnos a las filas de espera para power banks.



“Estamos respetando todas las condiciones contractuales que se tienen donde nosotros no estamos haciendo cargos adicionales. El contrato que nosotros tenemos es por la ley de adquisiciones y la ley de adquisiciones no contempla los incrementos inflacionarios”, sostuvo Ramos.



Mano mexicana en los trenes de Alstom en EU, Canadá, China, Malasia…

Pero el Tren Maya no es el único proyecto ferroviario en el que participa Alstom México con su mano de obra altamente calificada.



Por ejemplo, en su planta de Ciudad Sahagún, Hidalgo, ingenieros, soldadores, electricistas, pintores y demás empleados construyen los trenes que correrán en el Bart, el Metro de San Francisco, en California, Estados Unidos.



Sin embargo, en este lugar también se han fabricado subensambles y ensambles mayores para trenes de Nueva York, Nueva Jersey, Edmonton, Toronto, Beijing; así mismo se han fabricado trenes para Kuala Lumpur y Riad.



En sus líneas de producción, cada trabajador solda, atornilla, pega, lija, pule de manera milimétrica para producir cuatro carros por semana, la meta es que para abril del año que viene se pueda producir un carro por día.



Hoy, en su planta de Hidalgo, trabajan 900 empleados, para el año que viene se incrementarán a 1,300 para satisfacer la demanda de un millón de horas trabajadas al año y construir trenes de acero al carbón, acero inoxidable y aluminio.



Alstom México tiene su propia escuela de soldadores para garantizar que los trabajos de ensamblaje cuenten con los más altos estándares de calidad que requieren los clientes de la compañía.



Esta escuela de especialistas soldadores ayuda a que Alstom México pueda operar de manera más rápida con personal capacitado y acortar el tiempo de construcción y la pérdida de materiales.



Dependiendo el tipo de soldadura en la que se especializarán, un soldador de Alstom México puede formarse entre tres y cuatro meses.Emmanuel Carrillo | Forbes