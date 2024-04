Toluca, México.-Por unanimidad fue aprobado en Comisiones Legislativas el Proyecto de Decreto que expide la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de México conformada por nueve iniciativas que fueron presentadas por diputados de Morena, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Partido Verde con el objetivo de mejorar y garantizar que la movilidad de la población mexiquense sea de calidad, segura, confiable, accesible, eficiente, con inclusión e igualdad, transparente, sostenible y progresiva.





Durante el desarrollo del trabajo parlamentario de las y los integrantes de las Comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, Comunicaciones y Transportes encabezadas por el diputado Nazario Gutiérrez Martínez de Morena, se detalló que el estudio, análisis y debate del proyecto tuvo la participación activa no sólo de legisladores de todos los partidos políticos.





Sino también, subrayó el legislador de Texcoco, de expertos estatales y nacionales en movilidad, integrantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) especializadas en la temática, pasajeros, estudiantes, operadores del transporte concesionado, dueños de empresas, pero sobre todo de representantes de sectores de la población con alguna discapacidad que fueron convocados a participar en Foros con formato de Parlamento Abierto.





Espacios habilitados por el Poder Legislativo en las diferentes regiones de la geografía del Estado de México en donde se registró una intensa y nutrida participación, ya que en plena libertad y sin limitación de tiempo, las y los asistentes plantearon propuestas que sí fueron incluidas en el proyecto aprobado, subrayó el diputad Nazario Gutiérrez.





Es de destacar que con la aprobación en comisiones del proyecto Decreto de la ’Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de México’, también se avaló la derogación de la ’antigua’ Ley de Movilidad.





Entre los objetivos de la Ley de Movilidad estatal aprobada en las referidas comisiones donde la diputada Miriam Escalona Piña fungió como Secretaria de las mismas, sobresale el establecimiento de las ’bases, principios y directrices a las que se deberá sujetar la administración pública para planear, regular gestionar, ordenar, fomentar y garantizar la movilidad de las personas en el Estado de México, mediante el reconocimiento de la movilidad como un derecho humano de que goza toda persona sin importar su condición, modo y medio de transporte’.





El dictamen añade que dicho derecho humano implica la obligación del Gobierno del Estado de México y de gobiernos municipales de realizar acciones que tiendan a procurar su debido ejercicio en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, inclusión e igualdad y en todo momento contribuir al desarrollo sustentable del Estado.





Al tomar la palabra Max Correa, diputado de Morena, reconoció la amplia participación de los diferentes sectores involucrados en el tema, ya que sus propuestas, en especial de las y los mexiquenses con discapacidad, fueron muy relevantes para conformar un proyecto plural.





Se demostró que se pueden construir iniciativas con la voluntad y concurrencia de todos los grupos parlamentarios, dijo.





Al respecto Nazario Gutiérrez resaltó que el proyecto de decreto de Movilidad estatal registró un gran consenso político, social y de todos los actores involucrados directa o indirectamente en el sector.





Las y los diputados coincidieron en señalar la relevancia de la movilidad para toda la sociedad mexiquense, ya que sin transporte público el dinamismo social y económico del territorio mexiquense no sería un referente.





Por su parte Alicia Mercado, diputada de Morena que registra discapacidad motriz, reconoció la relevancia de que su compañero de partido Nazario Gutiérrez haya contemplado la realización de un Foro para escuchar las ideas y propuestas del sector al que pertenece.





Recordó que toda propuesta de reforma legal debe contemplar la opinión y sentir de las y los discapacitados, premisa que si se cumplió.





Para la diputada Miriam Escalona la mejor manera de agradecer la confianza que otorga con su voto el pueblo mexiquense, es la entrega de leyes como la de Movilidad, expresó.





Y recordó que logró terminar su carrera, entre otros factores, porque siempre tuvo un transporte público que abordar.





Se prevé que proyecto de decreto producto de 50 mesas de trabajo sea turnado la próxima semana al pleno del Congreso para su valoración y en su caso aprobación.