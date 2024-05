Autoridades electorales siguen siendo injustas en Tula

El candidato del PT a la alcaldía de Tula, Eduardo Durán Laguna, exhibió al Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) de haber realizado prácticas cuestionables en perjuicio del candidato del PT.



A través de redes sociales, Eduardo Durán Laguna informó que luego de que quitaran la candidatura a la alcaldía de Tula ingresó un recurso de impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral con el fin de que fuera más corto el proceso, sin embargo el recurso fue remitido al Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo donde prolongaron el proceso, quitando al candidato del PT 10 días de campaña.



"Como ya habíamos informado anteriormente, ante la canallada de quitarnos la candidatura a Presidente Municipal de Tula, que legal y legítimamente nos ofreció el Partido del Trabajo, ingresamos un recurso de impugnación a la Sala Superior del Tribunal Electoral, con el fin de dar celeridad al proceso, y ganar tiempo. Sin embargo, la Sala Superior del TEPJF remitió al Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo el recurso legal, y les dio 5 días naturales para resolver nuestra impugnación".



"Pese a lo anterior, como siempre, el TEEH actuó con criterios y presiones políticas, y mediante recursos legales cuestionables, solicitaron a la Sala Regional una prórroga a los cinco días naturales que les habían dado de plazo para resolver el tema, dónde ’solicita prórroga’ a la Sala Regional Ciudad de México, porque no pudieron resolver el JDC de clave TEEH-JDC-180/2024 promovido por Luis Eduardo Durán en contra del acuerdo del Consejo General del IEEH, con el fin de alargar más el tiempo, y quitarnos días de campaña, dónde sin justificación ni motivo, lo recorrieron de la posición de candidato a presidente municipal al de síndico, por un mal ajuste de género".



A pocas semanas de llevarse a cabo las elecciones, de acuerdo con el candidato del PT, el TEEH se habría esperado hasta el último momento para dar solución al registro a la candidatura, exhibiendo la ineficiencia por parte del Tribunal donde cada magistrado cuenta con siete proyectistas para dar solución sin demoras.



"Dicho acuerdo, si bien solicita una prórroga, no menciona cuantos días más ’necesitan para resolver’. Lo anterior es inexplicable, pues el mandato de la Sala Regional de la Ciudad de México, fue en el sentido de que la resolución del pedimento fuera en un máximo de 5 días posteriores a la notificación. Si esta se llevó a cabo el día primero de mayo ¿porqué el TEEH se esperó hasta el último día para realizar tal solicitud? Y más inexplicable resulta aún, si consideramos que cada magistrado tiene a su servicio a siete proyectistas para poder resolver todos los recursos sin demoras. O es ineficiencia del TEEH, o intereses oscuros y perversos detrás de esta solicitud de prórroga".



Cabe recordar, además, de que no estamos en la etapa de la resolución de los Juicios de Inconformidad, que son las impugnaciones de los resultados de las votaciones, y ya en este punto, el TEEH dice que ’solicita la prórroga por el reencauzamiento de un JDC el día de ayer’.



"Necesitan más tiempo para que su candidato impuesto suba en las encuestas. Lo que no saben es que el pueblo de Tula es sabio y no se deja engañar. Por eso, el TEEH, pese a que se autodenominan un poder ’autónomo’, en realidad, el Magistrado Presidente solo obedece las órdenes del Gobernador. Si, son autónomos, pero del Pueblo. No esperábamos nada del TEEH, y aun así, logran decepcionar a los hidalguenses".



Eduardo Durán Laguna, dio a conocer que el día de hoy estará presentando otro juicio de conformidad en contra de la postura del TEEH.



"Exigimos al TEEH que deje de utilizar recursos legaloides y de actuar bajo consigna, y resuelva lo que es nuestro derecho, en términos constitucionales. Basta ya de utilizar a las instituciones con fines políticos y ajenos a la Democracia que exige nuestro estado. Como dice nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador: ’La democracia, como la justicia, como la libertad, no se implora, sino se conquista’".