Autogol de Viggiano en redes ante muerte del PRI en Hidalgo

Tras la renuncia de 8 diputados al Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de Hidalgo, declarándose estos plurales e independientes, la actual legislatura se convirtió en la 4ta en el país que no tiene un solo diputado del PRI, uniéndose así a dos de Baja California y a una de Sonora.



Pese al hecho histórico en la política de Hidalgo, Carolina Viggiano, secretaria general del PRI y legisladora plurinominal ha hecho mutis sobre el hecho (hasta las 16 horas de este martes); sin embargo, sus publicaciones en redes sociales no han pasado desapercibidas, pues se habría mordido la lengua al expresar posturas de la plataforma electoral a la que pertenece (PRIANRD) pero que bien podrían aplicar a su dirigencia.



En la primera de ellas se aprecia ’¡Democracia sí, presidencialismo autoritario no!’



Y es que en datos oficiales no sólo la delincuencia ha logrado disminuir durante la gestión del actual mandatario y la economía muestra avances que mantienen al peso fuerte frente al dólar, sino que las mismas calificadoras que criticaban la llegada de AMLO al poder han tenido que revirar y decir que la perspectiva para el país es “estable” incluso contemplando ya las elecciones del 2024. La excandidata por el gobierno de Hidalgo se habría mordido nuevamente la lengua, toda vez que donde existe ingobernabilidad y a ello se han sumado una serie de renuncias de personajes importantes alrededor del país ha sido en el PRI, principalmente por la inconformidad con la actual dirigencia nacional, la cual ha sido la más perdedora que ha existido en la historia del tricolor. Y como cereza en el pastel se encuentra la publicación de Viggiano que asegura que la principal diferencia entre Va por México y Morena es que los segundos ya decidieron quién será quien los abandere para las elecciones de 2024 mientras ellos escucharán a la gente.



Lo cierto es que en el caso de Morena, se estableció como regla que los precandidatos serán sometidos, de hecho, al escrutinio popular, pues será una encuesta la que señale quién será la propuesta que abandere la causa.



Va por México, el bloque opositor que contempla la alianza del PRI, PAN y PRD, aún no ha definido cuál será el método de elección del candidato. Han adelantado sin embargo que no escucharán a la gente, pues no habrá encuesta, además de decir que será un método “complejo”. De lo que se está cierto es que de hecho su abanderado saldrá de las filas del PAN por previo acuerdo entre dirigencias, por lo que serían ellos los que o ya definieron o por lo menos ya limitaron quién podría ser su candidato a diferencia de Morena.