Australia renuncia a ser sede del La Copa Mundial De Futbol 2034

La Federación de Fútbol de Australia - Football Australia- ha anunciado este martes que no presentará candidatura para organizar el Mundial masculino de fútbol de 2034, después de explorar "la oportunidad" y "tener en cuenta todos los factores", según un comunicado de la entidad.

Australia renuncia al Mundial de Fútbol de 2034. La Federación de Fútbol de Australia ha anunciado este martes que no presentará candidatura para organizar el Mundial masculino de fútbol, después de estudiar esta posibilidad y finalmente tener en cuenta todos los factores. No obstante, el ente regulador del fútbol del país oceánico no renuncia a ser sede de grandes competiciones y, de hecho, confía en hacerse con los derechos del mundial de clubes 2029 y la Copa Asia Femenina de 2026.