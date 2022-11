Aunque Lorenzo lo oculte, la gran mayoría quiere Reforma Electoral como la planteada

El Instituto Nacional Electoral (INE) pagó un total de 445 mil 440 pesos, a la encuestadora BGC. Ulises Beltrán y Asociados por tres encuestas, mismas que durante un tiempo las escondió el INE, y que en una de ellas revela que la gran mayoría quiere Reforma Electoral.



La representación de Morena ante el INE ha señalado que los resultados del estudio se le ocultaron durante dos semanas por ser ’adversos’ para el instituto.



El representante morenista, Mario Llergo, compartió a El País un correo de la Coordinación de Comunicación Social en el que hasta ayer martes se le explicó que por ’una confusión’ y ’un malentendido’ el sondeo no se envió a su partido con anterioridad.



A través de la Plataforma Nacional de Transparencia se puede obtener la encuesta de BGC con el titulo de ’Segundo levantamiento telefónico coyuntural. Iniciativa de Reforma Electoral y evaluación del Instituto Nacional Electoral’.



De las posturas propuestas de iniciativas por el Ejecutivo Federal se aprecia que el 52% está a favor de sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) como único órgano electoral.



En la encuesta del INE se aprecia que el 72% de los encuestados consideró que los partidos políticos reciben demasiado presupuesto; mientras que el 93% de ciudadanos encuestados apoya la propuesta de destinar menos recursos públicos a los partidos políticos.



El 52% consideró que el INE gasta más de lo necesario; es por ello que el 74% está a favor de reducir el presupuesto del Instituto.



Sobre desaparecer los institutos electorales de los estados y Tribunales electorales locales, el 36% se pronunció a favor, el 17% muy a favor mientras que el 33% está en contra y el 10% muy en contra.



De la iniciativa de ampliar el uso del voto electrónico el 51% votó a favor, el 17% muy a favor, mientras el 23% votó en contra y un 5% muy en contra.



El 78% apoya que los consejeros y los magistrados electorales sean electos mediante el voto de los ciudadanos; y el 74 por ciento acepta reducir los recursos que se le otorgan al INE.



Así también el 87% estaría completamente a favor de reducir diputaciones y senadurías.







👀 Oculta @INEMexico encuesta que favorece la #ReformaElectoralVa.



El Instituto habría realizado un segundo levantamiento telefónico para conocer la opinión del Pueblo sobre la Reforma Electoral.



Los resultados no son los que esperaban 🧵 pic.twitter.com/2g3jJuzhqo — Morena INE (@morenaine) November 1, 2022

La encuesta del INE, que fue difundida por la representación de Morena ante el INE, fue levantada por tres empresas privadas el 9 y 10 de septiembre, mediante 400 entrevistas telefónicas a una muestra representativa de la población mexicana mayor de 18 años, de acuerdo con la ficha técnica del estudio. Se trata del primer sondeo elaborado por el instituto, los demás habían sido encuestas realizadas por encuestadoras privadas y medios de comunicación, como El Financiero y Reforma.Los resultados de las tres encuestas del INE tuvieron un costo considerable, de acuerdo con el contrato publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), firmado el 8 de abril del 2022, por las tres encuestas realizadas vía telefónica tuvieron un costo de 445 mil 440 pesos.Por el levantamiento telefónico de reemplazo (2 mil 400 cuestionarios y prueba piloto) fueron 288 mil pesos; la encuesta sobre la Reforma Electoral donde realizaron 400 cuestionarios gastaron 48 mil pesos; en la tercera parte realizaron 400 cuestionarios por un costo de 48 mil pesos.El contrato especifica que el pago se realizará en tres exhibiciones devengadas, una exhibición por cada uno de los estudios cuantitativos realizados una vez recibidos y aceptados los entregables, previa validación por parte del Administrador del Contrato.El 3 de noviembre el Presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una dura crítica al Instituto por esconder una encuesta telefónica propia que demuestra que una mayoría abrumadora de ciudadanos está de acuerdo con los cambios constitucionales que impulsa la reforma propuesta por él al Congreso.“Miren lo que hizo el INE. Tiene muchísimo dinero porque además los funcionarios del INE y del Tribunal ganan más que el Presidente porque ellos no acataron lo que establece la Constitución, retorcieron la Ley, se ampararon, y tienen fideicomisos y se dan la gran vida; pero ayer se dio a conocer que guardaron una encuesta que ellos pagaron, sí, dos, una creo que a principios de año y otra en septiembre, y no dieron a conocer los resultados. Como los resultados no les favorecían, ocultaron la información”, denunció.El Consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, justificó ayer que no se diera difusión a una encuesta hecha por ese mismo ente en el que una mayoría abrumadora exige una reforma político-electoral. Dijo no se ocultó, y que estuvo en el portal de transparencia.