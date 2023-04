Aunque Fox lo negó, le restriegan los permisos de cannabis que le otorgó Peña Nieto

El trámite que hizo ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en noviembre de 2018 la empresa Kuida Life, filial de Khiron Life de la que es directivo el ex presidente Vicente Fox, tardó sólo seis días, tras lo cual la compañía obtuvo permisos para la comercialización de productos derivados de cannabis, informó la dependencia federal.



Y aunque Vicente Fox lo negó e incluso llamó mentiroso al mandatario mexicano, los contratos le fueron restregados en la mañanera, no quedándole de otra que tragar su coraje y ser exhibido.









En seguida, se explicó que la Cofepris emitió los lineamientos para la venta de estos productos el 30 de octubre de 2018 de manera “ilegal”, por no publicarse en el Diario Oficial de la Federación.



Al día siguiente, 11 empresas presentaron su solicitud de permiso.



En el caso de Kuida Life México, hizo su solicitud el 23 de noviembre y seis días después se avaló, indicó Bertha Alcalde Luján, comisionada de Operación Sanitaria de Cofepris, al presentar la información.



Otros casos, como el de la empresa Endo Natura, tardaron 24 horas, y para el de la empresa Far Estratego, la petición fue concedida el mismo día en que se solicitó.



Desde 2019 se revocaron los lineamientos y se iniciaron acciones contra las autoridades que avalaron los permisos y la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a la ex directora de la dependencia que firmó las 65 autorizaciones.



También, el gobierno federal promovió juicios de lesividad en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para revocar dichas autorizaciones. A la vez, hay una coordinación con el SAT y la Procuraduría Fiscal para identificar otras posibles irregularidades, y de encontrarse, emitir acciones legales.



El presidente López Obrador, al preguntar si la cannabis es lo mismo que la mariguana, exhortó: “Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Cannabis es muy científico eso, ¿para qué hablamos físico?, mejor vamos a hablar como habla el pueblo”.Néstor Jiménez y Emir Olivares | LA JORNADA