Aún se calcula fortuna de Alito; solamente una de sus propiedades cuesta 180 millones

La Fiscalía de Campeche se encuentra investigando al dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas

quien es propietario de departamentos en Polanco y de propiedades en el Country Club, en el extranjero, así como en Champotón en Campeche con un valor de 180 millones de pesos, ahí mismo tiene una mansión en la privada Lomas del Castillo valuada en más de 130 millones de pesos y con un menaje de cerca de 50 millones de pesos.



’El enriquecimiento ilícito implica la evidente desproporción entre los ingresos devengados como servidor público y las propiedades que éste ostenta como dueño’, comentó el Fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, en entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas, que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire. ’Ganando 120 mil pesos al mes que es el salario del Gobernador constitucional pues difícilmente pueden adquirirse estas propiedades’, ahondó.



En su última declaración patrimonial, la de 2021, presentada a la Cámara de Diputados, la cual se puede consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia, Moreno Cárdenas reportó tener 11 terrenos, todos adquiridos al contado entre 2012 y 2021, por un monto de 2 millones 938 mil 848 pesos y dos casas, compradas en 2014 y 2016 también al contado, con un valor de 9 millones 714 mil 610 pesos. Pero ’Alito’ ha sido cuestionado sobre el verdadero valor de sus propiedades, sobre todo a raíz de que se difundieran imágenes del interior de una mansión que tienen en la privada Lomas del Castillo, en la Ciudad de Campeche.



Sales Heredia, quien fue titular de la Comisión Nacional de Seguridad entre 2015 y 2018, en el Gobierno del priista Enrique Peña Nieto, explicó que existen carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General de la República (FGR) y en la Fiscalía General del Estado de Campeche en contra de Moreno Cárdenas, quien antes de asumir la dirigencia del tricolor gobernó esta entidad entre 2015 y 2019.



El Fiscal detalló que en lo referente a la institución que él encabeza se le acusa a ’Alito’ de tres delitos: peculado, uso indebido de atribuciones y facultades y enriquecimiento ilícito, mientras que en el ámbito federal hay una carpeta de investigación abierta por defraudación fiscal y por operaciones con recursos de procedencia ilícita.



Cuestionado sobre si hay una motivación política en la investigación emprendida por la Fiscalía de Campeche, sobre todo ante la conocida rivalidad política que existe entre él y Moreno Cárdenas, Renato Sales Heredia descartó que exista un móvil político en la investigación contra el líder priista:





’Hay una denuncia de hechos, al MP constitucionalmente le corresponde investigar delitos, existe un capítulo específico de delitos cometidos por servidores públicos en el Código Penal y en el Código Federal, insisto, hay una carpeta de investigación abierta por defraudación fiscal y por operaciones con recursos de procedencia ilícita en la FGR, también nosotros tenemos una carpeta de investigación; no tiene que ver con que hace o no hace como líder partidista, tiene que ver con su salario y sus propiedades’.



El Fiscal precisó que aún cuando Moreno Cárdenas alegue que ya fue investigado por el mismo delito de enriquecimiento ilícito y que la FGR declaró el no ejercicio de la acción penal, esto se determinó hace años en relación con los terrenos y con lo construido. Además de que en esa ocasión sólo se abordó su periodo como Diputado federal y no su gestión como Gobernador.



’Él alega que con su salario pudo adquirir esa propiedad, claro, si la compró a 19 centavos cuando el lugar, por su plusvalía, el metro cuadrado vale entre 2 mil 500 y 7 mil pesos, entonces sí, si te lo venden a 19 centavos pues sí te alcanza tu sueldo. Independientemente de eso la carpeta de investigación aborda su periodo como Gobernador constitucional, la carpeta que integró en esa ocasión aborda su periodo como Diputado federal’, dijo.



Sales Heredia indicó que el terreno donde está construida la mansión que fue cateada en julio pasado y cuyo lujoso interior fue exhibido en la prensa y redes sociales está a nombre de él, de su mamá, de sus hermanos y de amigos.



’La recámara, el dormitorio están, por ejemplo, a nombre de la mamá, otro lote donde está la alberca a nombre del hermano, otro lote al nombre del amigo, el caso es que solamente esa propiedad, insisto, que no está vinculada con la carpeta de investigación a la que se refiere él, solamente esta propiedad está valuada en 130 millones de pesos, ya se había llevado muchas cosas, pedimos un cateo para poder determinar con exactitud con qué material y qué se encontraba al interior y solamente el menaje está calculado en 50 millones de pesos entre obras de arte, esculturas’, abundó.



—¿En cuánto aproximadamente calculan hasta este momento que sería la riqueza de este señor? —le preguntó Alejandro Páez al Fiscal.



—Tiene propiedades en Polanco, departamentos, propiedades en Champotón, terrenos, algunos a su nombre, otros a nombre de amigos y familiares, un terreno vale 180 millones de pesos. ¿Cuánto vale un departamento en Polanco, cuánto vale una casa en Lomas de Chapultepec? No me voy a aventurar, no me voy a adelantar porque seguimos investigando el monto total de sus propiedades. Aproximadamente y por lo pronto, insisto, solamente la mansión, ésta de la que hablamos de Lomas del Castillo, ya está valuada pericialmente en 180 millones de pesos. ¿Cuánto gana un servidor público titular del Ejecutivo de nuestro estado? No más de 120 mil pesos al mes.



En relación a si el patrimonio del dirigente tricolor podría explicarse con su actividad empresarial y si estos ingresos corresponden con los impuestos que pagó, el Fiscal Sales Heredia mencionó que eso lo aborda la FGR junto a la Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), debido a que los tipos penales de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita son del fuero federal.



Renato Sales Heredia aclaró que los audios que ha difundido semana a semana la Gobernadora de Campeche —en los que Moreno Cárdenas es exhibido en presuntos actos de corrupción como lavado de dinero y extorsión— no están en la carpeta de investigación, ni en la carpeta de investigación del fuero común, ni en la carpeta de investigación del fuero federal.



’Solamente son indicios, permiten advertir que efectivamente hay conductas que habría que abordar pero no es un material procesalmente válido para las carpetas […]. Tenemos su declaración patrimonial, tenemos el ingreso anual como servidor público, tenemos el registro público de la propiedad, tenemos una diligencia de cateos, tenemos dictámenes periciales evaluando’, señaló.



El Fiscal insistió de igual forma en que no hay una cuestión política detrás de la investigación a Alejandro Moreno Cárdenas e indicó que le corresponde a la Cámara de Diputados decir si hay lugar o no a iniciar un proceso y entonces la investigación seguirá en el sistema acusatorio, la investigación complementaria. ’Apenas estamos en esa etapa, precisamente por el obstáculo procesal que beneficia a Senadores, Diputados, Gobernadores y Ministros de la Corte’.



—¿No va a desistir la Fiscalía del estado de Campeche en este proceso contra el Presidente del PRI?



—No, claro que no. Si se advierte la presencia de un delito o que procede es justamente lo que estamos haciendo, técnica y jurídicamente. No es una cuestión de revancha política ni de venganza, ni tiene que ver con sus actividades como político profesional, tiene que ver con sus ingresos y propiedades.SIN EMBARGO