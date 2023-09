Aumentará pensión para adultos mayores un 25% en 2024

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este viernes, durante su Quinto Informe de Gobierno desde Campeche, que la pensión para adultos mayores crecerá un 25 por ciento para enero de 2024, por lo que el monto bimestral aumentará nuevamente.



’Nos apegamos a lo que siempre dijimos, no más un Gobierno rico con pueblo pobre. Evitar la corrupción y no derrochar el presupuesto nos ha permitido ahorrar y ayudar como nunca a los más pobres y necesitados del país’, indicó en su discurso.



’Actualmente 12 millones de adultos mayores reciben una pensión de 4 mil 800 pesos bimestrales y a partir de enero del año próximo aumentará la pensión para ellos un 25 por ciento’, remarcó.



Por lo tanto, el monto bimestral que los adultos mayores recibirán a partir del próximo año será de 6 mil pesos.



En su discurso de festejo por su el quinto aniversario de su triunfo electoral celebrado en julio, López Obrador ya había celebrado que la pensión de adultos mayores ya es un derecho y ’esté quien esté en la Presidencia’, el programa ’se queda’.



’Ya se elevó lo de la pensión a rango constitucional, es un derecho y quien esté en la Presidencia se queda la pensión a los adultos mayores, no se va. Y a partir de enero habrá una aumento de la pensión (a adultos mayores) de 25 por ciento. También se están otorgando apoyos a más de un millón de jóvenes con discapacidad en todo el país’, expresó el pasado mes de julio en el Zócalo de la Ciudad de México, donde celebró el quinto aniversario de su triunfo electoral y de la izquierda en México.Con inflamación de SIN EMBARGO