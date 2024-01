Auguran buen margen para bajar costos de deuda a partir de 2025

El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, informó que para el 2025 habría un considerable margen para que bajen las tasas de los costos de deuda.



En el 2023, el déficit del Gobierno fue 3.4% del PIB. Para 2024 será de 5.2%, ’no genera ruido entre los inversionistas’, dice Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, ’nos hemos reunido con ellos y no lo ven preocupante, siempre y cuando exista una senda de consolidación para reducirlo’.



La reducción del déficit se podrá generar, dice Gabriel Yorio, porque ya no habrá los gastos relacionados con la conclusión de grandes obras y porque se producirá una baja de las tasas de interés y esto disminuirá el costo del servicio de la deuda. Éste ascendió a 1.04 billones de pesos en 2023, un incremento de 21% respecto al 2022.



Para el año en curso, se proyecta que crezca hasta 1.3 billones de pesos. ’Las tasas llevan mucho tiempo en niveles muy altos, pero es realista pensar que en 2025 ya estarán en niveles más bajos (La tasa de Banxico era 4% en mayo del 2021 y desde marzo del 2023 está en 11.25%). Esto dará mayor margen de maniobra... la próxima administración tendrá condiciones para bajar el déficit. A ellos les corresponde decidir cómo lo harán, en un año o de forma gradual’.



’Desde la Secretaría de Hacienda nos hemos enfocado a tratar de resolver la deuda de Pemex. Hemos hecho dos intentos de hacer un manejo de pasivos conjunto para reducir el impacto del diferencial de tasas entre Pemex y el Gobierno mexicano. Pemex paga alrededor de 500 puntos base más que el Gobierno mexicano; llegó a estar en 600 puntos...’ explica el funcionario, ’no es que estemos optimistas. El mercado está leyendo que la situación de la empresa está mejorando. En el reporte trae un superávit, cuando se esperaba un balance cero’.



Para el año 2024, el presupuesto contempla una asignación de 145,000 millones de pesos para Pemex, canalizados a través de la Secretaría de Energía, y una reducción del Derecho de Utilidad Compartida del 40% al 30%.



Según las declaraciones oficiales, se busca asegurar a Pemex un flujo de 200,000 millones de pesos, equivalente al 100% de las amortizaciones de deuda de mercado que la empresa deberá pagar en 2024.



Este apoyo incluye las líneas presupuestales y la reducción del DUC, con el objetivo indirecto de intercambiar la deuda de Pemex por la del Gobierno Mexicano, evitando generar distorsiones a través del mercado. Se enfatiza que absorber este compromiso de forma gradual en el balance del gobierno mexicano es la estrategia elegida para evitar distorsiones en las curvas financieras, siendo este el enfoque principal para el año 2024.



El Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública muestra que la deuda externa disminuyó de 218,000 millones de dólares en diciembre de 2021 a 213,000 millones en diciembre de 2023. Por otro lado, la deuda interna bruta aumentó de 8.9 billones de pesos a 11.44 billones de pesos en el mismo periodo.



’Cuando llegamos, la proporción de la deuda interna a externa era 79/21. Nosotros tomamos la decisión de modificar el portafolio de deuda, cambiar esa proporción e incrementar el peso que tiene la deuda interna. La decisión fue priorizar la deuda interna’, explica el subsecretario de Hacienda ’Ahora la deuda externa representa alrededor de 16%. Con esta decisión queremos depender menos de los mercados internacionales, lograr mayor independencia financiera y contribuir al desarrollo del mercado de deuda en México. El pago de servicios asociados a la colocación de la deuda se queda en México. Cuando colocamos afuera, hacemos una transferencia de recursos al exterior’. En el mediano plazo la deuda externa podría llegar hasta el 10% del PIB, proyecta Yorio. ’Es un nivel muy similar al que tiene Brasil. Sudáfrica tiene un nivel de 6 a 9%. Por eso se ve un incremento relativo de la deuda interna. No nos va a dar tiempo en esta administración’.



En el año 2023, se observó un crecimiento del 12.4% en los ingresos tributarios, alcanzando un total de 4 billones 517,000 millones de pesos, aunque no se logró cumplir con la meta establecida. Esta situación se debió a la apreciación del tipo de cambio, la cual no fue prevista, impactando negativamente los ingresos por comercio exterior, así como los ingresos petroleros al recibir menos pesos por cada dólar exportado. Otro factor que influyó fueron las devoluciones del IVA, generando un efecto de base.Con información de Luis Miguel González | EL ECONOMISTA