Auguran superpeso a 16 unidades por dólar a finales del 2023

El valor del peso mexicano está a punto de alcanzar un valor de 17 pesos por dólar, pero hay analistas que creen que el tipo de cambio podría finalizar el año en niveles de 16 por billete verde, pese a que el Banco de México recorte la tasa de interés, disminuyendo la brecha con la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).



Según CiBanco, las fluctuaciones del peso seguirán siendo influenciadas por las especulaciones sobre las decisiones futuras de la Fed y la reunión de política monetaria de Banxico. Es probable que la autoridad mexicana mantenga su tasa de fondeo sin cambios, lo que probablemente hará que el tipo de cambio fluctúe entre 16.90 y 17.30 pesos por dólar en el mercado spot esta semana.



Así también Banorte considera factible que la moneda mexicana ’perfore el nivel psicológico de 17.00 por dólar’ a lo largo de esto días y busque nuevas resistencias, por lo que estima un rango de operación entre 16.80 y 17.40 pesos por dólar.



XPInvestments ha pronosticado que el tipo de cambio entre el peso y el dólar podría cerrar el año en niveles de 16.95, incluso si el Banco de México recorta su tasa de interés. Pero también señala que si la inversión de cartera en México aumentara, podría mejorar aún más el tipo de, alcanzando los 16.30 por dólar.



La firma destaca el fortalecimiento del peso mexicano en los últimos años, con un aumento del 30% en términos reales desde diciembre de 2018 hasta la fecha, según el Tipo de Cambio Real Efectivo Amplio de Citi. La moneda mexicana se ha acercado a los niveles de 17.00, algo que no se había visto desde el año 2015.



’La narrativa detrás de este desempeño ha girado en torno a los sólidos fundamentos macroeconómicos (buenas cuentas fiscales, un banco central independiente, etcétera) combinados con la expectativa de que el potencial nuevo nearshoring relacionado la inversión podría comenzar a fluir hacia el país, ha generado un buen sentimiento de los inversores’.



XPInvestments precisa que las remesas, la inversión de cartera y la tasa diferencial con los Estados Unidos son algunas de las variables explicativas más relevantes detrás de la apreciación del peso, mientras que los flujos relacionados con el comercio y la Inversión Extranjera Directa no son estadísticamente significativos.



’El crecimiento de las remesas explica casi la mitad de la apreciación del peso mexicano en los últimos cinco años. Estimamos que 9.7 puntos porcentuales de la apreciación del peso se explican por los mayores flujos de remesas ( con un crecimiento de 26 mil millones de dólares contra 2018)’, indica.



Por otro lado, segúnInvestments, la inversión de cartera en México ha sido bastante volátil y no se han observado fl relevantes en los últimos dos años, a pesar de ser estadísticamente significativa.



Además, la firma señala que el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos podría ser de 4.28 puntos porcentuales, mientras que los 5.84 puntos restantes podrían explicarse por otros factores, incluyendo el sentimiento de los inversores.



De hecho, la firma detalla que durante el auge de 2012 en el llamado ’Mexican Moment’ el tipo de cambio estuvo impulsado principalmente por la inversión de cartera, no obstante, esta vez el peso más fuerte se debe principalmente a remesas más fuertes y tasas más altas.



’En el futuro, la nueva inversión esperada y las remesas estables podrían llevar el tipo de cambio a 16.95 al final del año, incluso con Banxico recortando tasas antes que la Fed… En un escenario en el que mejore el sentimiento y se observen flujos de cartera más fuertes, el peso se fortalecería aún más. Para tener una idea, si la inversión de cartera se comporta como lo hizo durante 2012, el tipo de cambio podría llegar a 16.30, según nuestras estimaciones’.



Para Banorte, a pesar de un posible desacople adicional con el Fed, la moneda mexicana se ha mantenido fuerte al ser apoyado por un ’carry’ atractivo, incluso se comporta como un ’proxy’ del dólar con beta alta ante las variaciones de otras divisas.



’Este dinamismo es estructuralmente diferente a otros periodos donde se comporta como ‘hedge’ (activo de cobertura) de la exposición de inversionistas a otros mercados emergentes. Además, el peso ha sido más resistente que en ocasiones anteriores a la volatilidad global’.Con información de FORBES