Atiende Limpia Pública gradualmente disposición final de basura

Córdoba, Ver - La Dirección de Servicios Municipales informa a los ciudadanos que debido al tráfico vehicular en la autopista Córdoba-Ciudad Mendoza, ocasionado por el deslave de tierra sobre la autopista en Huiloapan, los camiones compactadores del municipio presentaron dificultad para acudir al relleno sanitario ubicado en Nogales para la disposición final de la basura; no obstante, se espera se normalicen los recorridos de manera paulatina.



El director del área, José Alfonso Palma Huchin, explicó que debido a las afectaciones ocurridas el día sábado por los deslaves que se presentaron y el tráfico vehicular saturado en la zona, no permitieron realizar la disposición final al relleno sanitario como habitualmente se hace, por lo cual, solo se logró disponer de la mitad, refiriendo que son cerca de 200 toneladas de basura que se generan al día en la ciudad.



Lo anterior, generó un problema de residuos sólidos en las instalaciones del patio de maniobras de Limpia Pública para realizar su traslado, sin embargo se espera que a partir de mañana se normalice.



’Los viajes al relleno se han retrasado, son cerca de 45 km de ida, y solo hay un carril habilitado. Cabe destacar que el servicio de recolección de basura en el municipio de Córdoba se mantiene de manera habitual en las rutas establecidas en las colonias y zona centro de la ciudad’.



Finalmente, el director de Servicios Municipales comentó que, de contar con un Centro de Transferencias, este tipo de problemas no existiría en el municipio.