Atiende coordinadamente Immujeres de Córdoba y Policía Municipal casos de violencia de género

Córdoba, Ver. – De forma coordinada el Instituto Municipal de la Mujer (Immujeres) de Córdoba y la corporación de la Policía Municipal han atendido conjuntamente casos de violencia familiar y de pareja, desde el llamado de emergencia hasta el acompañamiento a la Fiscalía para la denuncia correspondiente, informó la titular del área, María Teresa Toriz Javier, encargada del área.



Este trabajo coordinado entre ambas partes, se debe a la capacitación que los elementos de la Policía Municipal han recibido por parte del Instituto, a fin de que sepan cómo actuar en caso de violencia, ya que son los primeros respondientes, según indicó Teresa Toriz.



"La actuación del primer respondiente es la más importante porque ellos hacen la cadena de custodia, ellos rinden de forma narrada los hechos en el informe de policía, por eso deben de actuar adecuadamente para que las mujeres tengan un verdadero acceso a la justicia’, dijo la titular de Immujeres.



La próxima semana se continuará con el taller "Protocolo de Actuación Policial Primer Respondiente" a los elementos municipales y posteriormente harán lo propio con la Policía Estatal, para que sepan cómo actuar en los casos de violencia de género; ya que entre los reportes que principalmente se atienden son: violencia familiar o física, generada especialmente entre adolescentes y que en su mayoría se da por las ex parejas hacia la mujer.



"Con estos talleres lo que se busca es garantizar que no se violenten los derechos de las mujeres y darles certeza que habrá un debido proceso en contra de sus agresores para que realmente se aplique la ley, que tengan justicia y no haya impunidad", concluyó la directora.