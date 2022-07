Atentan contra comandancia de la Policía Municipal de Nanchital

Nanchital, Ver. La noche de este sábado se registró un atentado contra la comandancia de la Policía Municipal de Nanchital dónde gobierna Esmeralda Mora



No sé reportan muertos ni lesionados.



De acuerdo con Información recabada, antes de las 23:00 horas sujetos armados que se desplazaban a bordo de una motocicleta, se ubicaron frente a la dependencia municipal ubicada sobre la calle Tabasco en la colonia Ex Factoría y dispararon en repetidas ocasiones.



Por suerte los elementos que se encontraban de guardia, lograron refugiarse y no fueron alcanzadas por las balas que impactaron en paredes y ventanas del inmueble.



Tras el atentado, los delincuentes huyeron sin ser detenidos, ya que los municipales no tuvieron tiempo de reaccionar.



La zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, quienes tomaron conocimiento de los hechos y ya se realizan las primeras investigaciones.



Tras el atentado, trascendió que se debe al mal actuar de algunos elementos la corporación municipal, incluso se dijo que es una advertencia para las autoridades municipales que encabeza Esmeralda Mora, lo cual no ha sido confirmado por las autoridades.