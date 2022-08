Atacan a balazos patrulla de Rafael Delgado

Rafael Delgado, Ver.- Un comando armado que viajaba a bordo de dos camionetas aún no identificadas, rafaguearon una patrulla de la Policía Municipal de Rafael Delgado cuando circulaba en el Ejido de Jalapilla, para después darse a la fuga; no se reportaron personas lesionadas ni muertas.



Se conoce que cerca de la media noche, los preventivos fueron sorprendidos y atacados a balazos por los desconocidos armados sobre la Calle Álamos de la Zona Ejidal.



Tras el ataque, los presuntos sicarios se dieron a la fuga mientras que los oficiales por fortuna lograron ponerse a salvo, por lo que no se reportan personas lesionadas ni fallecidas.



Al sitio acudieron oficiales de la Policía Municipal, Estatal y Ministerial, además de la Fuerza Civil y Guardia Nacional, quienes ejecutaron un operativo de búsqueda y localización de los presuntos agresores, pero los resultados fueron negativos.



Se dice que la Fiscalía Regional de Justicia ya investiga la agresión, además de que han integrado una carpeta de investigación por los hechos.