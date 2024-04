Asociación de Afores desmiente al PRIAN e informan sobre la reforma

La vicepresidenta de vinculación de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Mari Nieves Lanzagorta, desmintió que la reforma al Fondo de Pensiones para el Bienestar pretenda retener los ahorros para el retiro de los trabajadores mexicanos.



Indicó lo anterior luego de que la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, buscara desinformar sobre la reforma indicando que ’Morena se está robando’ el ahorro para el retiro de las personas mayores de 70 años con la aprobación de la reforma y que en la Cámara de diputados los partidos opositores manifestaran su desaprobación 199 votos en contra del PRI, PAN, PRD y MC así como cuatro abstenciones.



En una entrevista para Sin Embargo, explicó que la reforma para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, propuesta por el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, plantea que los recursos para financiar este Fondo provendrían de cinco fuentes. Una de estas fuentes sería los ahorros para el retiro y la vivienda del IMSS de trabajadores de 70 años de edad o más, que no han sido reclamados. Es importante aclarar que solo serían tomados los fondos de cuentas que ya no están activas.



’Desde la reforma de 2020 se estableció que existen recursos abandonados en el Sistema de Ahorro para el Retiro y se obligó a las Afores a transferir este dinero al IMSS, el cual tenía plena libertad para usar estos recursos. Lo que hace ahora la reforma es pasar estos recursos al Fondo de Pensiones para el Bienestar’, detalló.



Los recursos para el Fondo de Pensiones para el Bienestar provendrán de las siguientes fuentes:



Ingresos de Bienes Incautados: El 75% de los ingresos de los bienes incautados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) se destinará al fondo.



Liquidación de Financiera Rural: Una parte significativa de los recursos se obtendrá de la liquidación de Financiera Rural.



Utilidades de Empresas Operadas por la Secretaría de Marina y la Sedena: Se utilizará el 25% de las utilidades generadas por el Tren Maya, el Tren del Itsmo de Tehuantepec, Mexicana de Aviación, y otras empresas operadas por la Secretaría de Marina y la Sedena.



Adeudos de Entes Públicos al SAT e ISSSTE: Recursos serán destinados a partir de los adeudos de entes públicos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).



Ahorros no Reclamados de los Trabajadores a las Afores: Asimismo, una parte se obtendrá de los ahorros para el retiro y vivienda no reclamados por los trabajadores a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).



Estas cinco fuentes asegurarán el financiamiento del Fondo de Pensiones para el Bienestar, garantizando la estabilidad y sostenibilidad de este importante programa.



La vicepresidenta de la Amafore destacó que la redacción inicial de la iniciativa generó confusión y desinformación. Esta confusión se centró en un párrafo que indicaba que, al cumplir 70 años, si las personas no reclamaban sus recursos después de 10 años, estos se transferirían al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Esto llevó a interpretaciones incorrectas, ya que existen personas mayores de 70 años que siguen trabajando y no han cobrado su dinero.



Debido a ello esta redacción se modificó en la Comisión de Seguridad Social para aclarar que esta disposición no incluiría a los trabajadores mayores de 70 años que siguieran cotizando ante el IMSS. En el caso de los trabajadores que hayan cotizado en el ISSSTE, la transferencia de sus recursos no reclamados se realizaría a los 75 años de edad.



En el caso de los trabajadores que hayan cotizado en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la edad a la que se transferirían sus recursos sin reclamar es a los 75 años de edad.



La vicepresidenta de la Amafore aclaró que es falso que la iniciativa pretenda confiscar los ahorros de los trabajadores mexicanos. Aunque los recursos de las cuentas inactivas que no fueron reclamados se transferirían al Fondo de Pensiones para el Bienestar, seguirán generando intereses y los beneficiarios podrán reclamar la devolución de los recursos en cualquier momento.



Expresó que la creación de este Fondo no implica la eliminación de las Afores, ya que estas seguirán encargándose de administrar el ahorro de los trabajadores.



En el caso de los trabajadores que cotizan ante el IMSS, garantiza que quienes ganan hasta el salario promedio del Instituto se jubilen con el 100 por ciento mediante un complemento solidario. Es decir, si un trabajador gana 10 mil pesos, se podrá jubilar con la misma cantidad, la cual saldrá de su pensión (6 mil pesos) y del complemento solidario (4 mil pesos).



En el caso del IMSS aplicaría a los trabajadores que empezaron a trabajar después de junio de 1997 y se pensionen a partir de la entrada en vigor de esta reforma. En el caso del ISSSTE aplicaría a los trabajadores que se encuentran en el régimen de cuentas individuales y se pensionen a partir de la entrada en vigor de la Ley.



Este Fondo contará con un comité técnico que deberá emitir las reglas sobre la recepción, administración, inversión, reservas, rendimientos y reversión de los recursos.



Los recursos del Fondo de Pensiones para el Bienestar no podrán ser usados para el equilibrio presupuestario, es decir, para financiar un déficit público, y tampoco puede usarse para gastos que no estén relacionados con las pensiones.



La vicepresidenta de la Amafore explicó que cualquier persona que ha tenido un empleo y cotizó a la seguridad social en algún momento después de 1997 tiene una cuenta Afore, aunque no la haya elegido, no importa si sólo trabajaron unos meses.



Invitó a las personas que tengan dudas sobre si tienen una cuenta de Afore a revisar este dato por medio de tres fuentes:



Para averiguar si cuentas con una cuenta de Afore, puedes utilizar las siguientes fuentes:



Por internet: Ingresa a la página e-sar.com.mx y ubica la sección "Localiza tu AFORE". Dentro de esta sección, deberás ingresar tu Número de Seguridad Social (NSS) o tu CURP, además de proporcionar un correo electrónico donde recibirás la respuesta a tu consulta.



Por teléfono: Llama sin costo a SARTEL al número 55 1328-5000. Una vez en la llamada, selecciona la opción 2 para localizar tu AFORE, y ten a la mano tu CURP o Número de Seguridad Social.



A través de la app Afore Móvil: Descarga la app "Afore Móvil", disponible para los principales sistemas operativos de teléfonos móviles, y regístrate para consultar si tienes una cuenta de Afore.Con información de SIN EMBARGO