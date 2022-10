Así vaya Fayad 100 veces a ver a AMLO, confirma Menchaca que indagatorias continúan

Las indagatorias que vinculan tanto a alcaldes como a funcionarios de primer nivel de la administración anterior se siguen complementando y no van a cesar aunque el mismo Omar Fayad visite a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó el gobernador Julio Menchaca al ser cuestionado sobre el asunto.



El exgobernador Omar Fayad fue captado el pasado lunes saliendo de Palacio Nacional, lo que llevó a especulaciones sobre una probable negociación de su situación jurídica y la de sus cercanos tras la investigación de La Estafa Siniestra en Hidalgo.



Sin embargo, Menchaca afirmó que él vio al presidente el sábado pasado, 3 días antes, y que uno d ellos temas tratados fue el combate a la corrupción y a la impunidad, por lo que aseguró que la visita del exmandatario al presidente no ha movido un ápice de la investigación que sigue su curso.



Agregó Menchaca Salazar que no se trata de una cacería de brujas y que será Contraloría y la Procuraduría quienes lleven a cabo las pesquisas, debiendo los responsables responder ante la Ley en caso de encontrarse culpables, además de reparar el daño cometido en agravio de los hidalguenses.



Voces desinformadas -o contratadas para desinformar- han dispersado la versión de que Fayad ’pactó’ con AMLO la llegada de Morena a Hidalgo, sin atender que los mismos estudios de opinión, incluso desde 2021, daban una cómoda victoria para Morena independientemente de quién fuera el candidato del PRI, e incluso independientemente de cuál hubiera sido la actuación u omisión de Fayad en las elecciones.