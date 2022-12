Así es cómo concluye la cuarta fecha del Mundial Qatar 2022

Uruguay y Corea del Sur no se hacen daño



Uruguay no pudo pasar del 0-0 en su estreno en Qatar 2022 contra Corea del Sur, en un partido correspondiente al Grupo H.



El seleccionado de fútbol de Uruguay no consiguió quebrar la resistencia de Corea del Sur y no pudo pasar de un empate sin goles el jueves en su debut en el Grupo H del Mundial de Qatar, en un partido en el cual dio dos remates en los postes.