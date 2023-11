Aseguradoras ya están poniendo excusas para pagar a afectados por Otis

A semanas de haber ocurrido el desastre por el huracán Otis en Guerrero, las aseguradoras estarían buscando no indemnizar a las personas que se vieron afectadas; así lo expresó el presidente nacional de la Asociación Mexicanas de Agencias de Seguros y Fianzas (Amasfac), Gerardo de la Garza Ramírez.



Los condominios, hoteles, restaurantes, centros comerciales, barcos, autos y casas, entre otros bienes asegurables, requieren un análisis particular para estimar las posibles pérdidas. Es crucial que la póliza incluya cobertura ante fenómenos hidrometeorológicos para que sea efectiva, lo que significa que muchos asegurados podrían quedar desprotegidos.



En el caso de los barcos, por ejemplo, las políticas de las aseguradoras y reaseguradoras sobre el rescate de los restos del barco pueden implicar que el propietario, en caso de siniestro, deba rescatar el barco con sus propios recursos para poder presentar el bien y recibir indemnización, según el deducible contratado.



Según Carlos Peña, presidente nacional del comité de daños de la Amasfac, existe mucha desinformación sobre la importancia de contar con cobertura de fenómenos hidrometeorológicos en pólizas de daños para hoteles, casas, edificios, restaurantes, entre otros. Se ha observado que en muchos casos, la cobertura resulta demasiado costosa y, por lo tanto, no es contratada.



Durante una conferencia de prensa, De la Garza explicó que al tener un seguro, el riesgo no se transfiere por completo a la aseguradora, ya que se comparte con el asegurado a través de los deducibles. Además, señaló que vivir en la Ciudad de México conlleva un riesgo diferente al de vivir en la costa. Por ejemplo, el deducible actual para un condominio en la línea costera es del 5.0 por ciento del valor del edificio y sus contenidos.



Por lo tanto, si se tiene un edificio valuado en 10 millones de pesos, el deducible sería de 500 mil pesos, lo que deja una cobertura de 9.5 millones. De la Garza resaltó que este tipo de siniestros está completamente planificado financieramente para ser pagado sin problemas.



Además, el presidente nacional de la Asociación Mexicana de Agencias de Seguros y Fianzas aseguró que el incidente relacionado con Otis estará entre los 10 siniestros más costosos en la industria de seguros en México, pero no superará a la pandemia de Covid-19 en términos de costos.



Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), la estimación inicial de los daños ocasionados por el huracán Otis asciende a 11,424 millones de pesos (661.5 millones de dólares), lo que lo posiciona temporalmente en el octavo lugar en términos de costos, ya que aún continúan evaluando y contabilizando los daños.Con información de LA JORNADA