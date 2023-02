Asaltan y privan de su libertad a gaseros

Córdoba,Ver.Aprovechando la escasa y casi nula vigilancia de la Policía Municipal sujetos armados privaron de la libertad a empleados Una gasera Además de que los despojaron que sus pertenencias, de la cuenta del día Además de que robaron cilindros de gas, todavía se dieron el lujo de andar paseando en la camioneta repartidora de gas.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 9 de la mañana de este martes cuando los empleados realizaban recorridos de venta en la Colonia San Pedro, a bordo de la camioneta Chevrolet con número económico 402 y fueron abordados por dos hombres armados quienes los obligaron a subir a la camioneta para posteriormente privarlos de su libertad.



Posteriormente los delincuentes se enfilaron hacia las calles de la Colonia La Sidra siendo abandonados los empleados en la Calle 37 y Avenida 5 para después los delincuentes huir tranquilamente sobre la vía del ferrocarril.



Tras lo ocurrido los empleados pidieron el apoyo de elementos de la Policía Municipal a través del número de emergencia 911 pero sin obtener una respuesta favorable.



Después de varias llamadas por fin llegaron elementos de la policía Estatal, ya que los delincuentes habían escapado Y como siempre sucede en estos casos únicamente se limitaron a exhortar a la parte afectada a interponer su denuncia ante la Unidad Integral de procuración de Justicia por estos hechos.



Cabe destacar que el director de Protección y Movilidad Ciudadana El capitán de Corbeta Enrique Morales Tolentino, lo único que hace es vigilar desde su C 3, ante la complacencia del alcalde Juan Martínez, el cual no le exige resultados ya que los robos van en aumento en la ciudad, por lo que habitantes ya se encuentran preocupados de ser vulnerables ante esta ola de atracos, que no pueden ser frenados a pesar de la adquisición de las nuevas patrullas.