Arturo Elías Ayub revienta a Max Verstappen, "Te la mam..."

La culminación del Gran Premio de Brasil encendió la polémica debido a la séptima posición que logró el piloto Sergio Pérez y también la decisión de Max Verstappen por no cederle un lugar al mexicano para que pudiera sumar puntos y acercarse más al subcampeonato del mundo.



Y es que en la última vuelta de la carrera, la escudería de Red Bull le pidió al neerlandés dejarse rebasar por Checo para poder obtener una mejor posición, algo a lo que se negó, provocando el enojo de miles de aficionados, entre ellos el empresario Arturo Elías Ayub, quien escribió un polémico mensaje en sus redes sociales.



’Ser competitivo es muy importante, pero ser agradecido y trabajar en equipo es mucho más. Te la mmste Max Verstappen’, publicó el Director General de la Fundación TELMEX Telcel.



El mismo piloto tapatío no se quedó callado al término de la carrera, pues aseguró que no entendió la decisión de su coequipero cuando gracias a su apoyo ha obtenido dos campeonatos del mundo.