SAN ANTONIO LA ISLA, Estado de México.- Para la tradición de los Reyes Magos es imperdible obsequiar juguetes y la mejor forma de hacerlo es al adquirir aquellos que están hechos de madera y por las manos de artesanas y artesanos mexiquenses.



Víctor López López vive en San Antonio la Isla, se ha dedicado por más de 40 años a la rama artesanal de la madera al elaborar juguetes tradicionales como trompos, perinolas, yoyos, baleros, dominós y juegos de ajedrez.



’Yo soy la cuarta generación en la elaboración de juguetes, de mi padre, mi abuelo, ellos hacían dominó y ajedrez, ya sea en hueso, en cuerno o madera. Empecé fabricando juegos de ajedrez, de ahí ya me pasé a hacer cosas de madera porque me interesó hacer juguetes, me enseñé y me gustó y míreme ahora ya haciendo juguetes, 40 años’, compartió el artesano Víctor López.



La materia prima que utilizan es la madera, solventes, pintura y la herramienta adecuada para dar forma a los juguetes como el torno y las sierras. Son varios los procesos y las horas que requieren para elaborar cada pieza.



’Obviamente hay que comprar la madera, después la seleccionamos y ya vemos qué pedazo de madera nos sirve. Ya sea para hacer un trompo empezamos a cortarla, después medio se redondea antes de meterla al torno y ya después el proceso siguiente es pasarla en el torno donde ya sale la forma del trompo y pasa al torno a pintura donde ya se le decora de colores o hacerle una greca’, detalla, López.



Los juguetes de madera de San Antonio la Isla son diferentes a los que se elaboran en otros estados de la República, de acuerdo con lo que refiere Víctor López, ya que utilizan materia prima, pero, sobre todo, técnica y creatividad que los hacen únicos y de buena calidad, lo cual les ha permitido posicionarse en el mercado.



’De hecho tenemos un mercado, a lo mejor no muy amplio, pero yo diría que sí porque aquí mismo en el municipio hay gente que nos compra.



Salimos a diferentes estados de la República a comercializar directo al público como entregar a mayoristas, puede ser Jalisco, Zacatecas, Quintana Roo, hay diferentes clientes que nos compran’, expresó Víctor López.



Detrás de cada artesanía hay historias de vida como la de Don Víctor, así como horas de dedicación, talento y creatividad. No son juguetes que se hacen en serie, es uno por uno, en lo que grandes empresas sacan 100 juguetes en una producción, las y los artesanos elaboran uno o tres.



Para estas fiestas, es buen momento para visitar San Antonio la Isla y adquirir juguetes hechos por artesanas y artesanos para apoyar la economía familiar.



’Yo les haría una atenta invitación a que visiten San Antonio la Isla y vean nuestros productos, ya sea en juguete de trompo, yoyo, baleros, hay carritos, hay maquinitas para hacer tortillas, hay salitas.



’Aquí hay infinidad de artesanos que elaboramos diferente artesanía, entonces ahorita necesitamos que nos ayuden a rescatar, a nivel municipio, a nivel nacional, nuestra artesanía para que podamos salir adelante y que no se pierda porque de verdad son juguetes muy buenos que funcionan a la perfección para cualquier edad, incluso hasta para mi edad, yo me pongo a jugar con el balero, son juguetes que nos llaman’, externó Víctor López.