Arribó exposición de autos antiguos a Papalotla por segunda ocasión

Rodrigo Ruíz Martínez alcalde del municipio de Papalotla, presentó la segunda edición de la exposición, ’No soy viejo soy Vintage’, con la participación de la Asociación Mexicana del Automóvil Antiguo Texcoco A.C., que mostró más de veinte carros de colección en el jardín municipal.



Gerardo Rosales Ballesteros, Presidente de la Asociación Mexicana del Automóvil Antiguo Texcoco, expresó que hay más 36 socios y están por cumplir 26 años de gira por diversos municipios, actividad no lucrativa, pues los dueños de los autos sólo se regocijan al ver que personas de todas las edades quedan maravillados al observar los automóviles.



Por su parte, José Antonio Sánchez Martínez miembro de esta asociación, exhibió sus tres autos, que resultan de los más llamativos para los pequeños, se trata de la réplica del auto de ’Los Cazafantasmas’, un Cadillac de 1966, la carroza de ’ Los Locos Adams’, una Guayin 1967 y no podía faltar la furgoneta colorida de ’Scooby Doo’.



Sánchez Martínez, señaló que para cuidar, arreglar y mantener estos autos, se debe de tener pasión, pues a veces son carros que se dan por muertos.



De igual forma, comentó que se requiere de una buena inversión para transformar un carro viejo en un auto de colección, al buscar las piezas originales, réplicas o adaptaciones para que no pierdan el diseño.



En esta exhibición de carros antiguos, se observaron Mustangs, Montecarlo, Ford, así como triciclos adaptados para esta colección.