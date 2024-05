Arrancó México 2024 con más empleos, menos deuda, mayor tributación…

El subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Gabriel Yorio González, reveló que la economía de México experimentó un crecimiento del dos por ciento anual durante el primer trimestre de este año, superando las expectativas del mercado.



En la conferencia trimestral habitual para analizar las cifras económicas y financieras clave del periodo, el funcionario destacó que la austeridad y la disciplina fiscal han sido fundamentales para que el país logre cifras récord en distintos ámbitos de la administración pública.



Además del crecimiento del dos por ciento en el trimestre, el subsecretario Yorio González mencionó que se generaron 500,000 empleos durante este periodo, lo que resultó en una disminución de la tasa de informalidad laboral.



En su evaluación, también resaltó la reducción de las deudas. La deuda pública se redujo al 45.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), manteniéndose en un nivel considerado "sostenible". Por otro lado, la deuda externa disminuyó del 21 al 167 por ciento, indicando una gestión financiera prudente y efectiva.



En cuanto al costo financiero de la deuda, se logró un ahorro de 40 mil millones de pesos. Además, se observó un incremento del 23 por ciento en la inversión en infraestructura, lo que ha permitido avanzar en la finalización de los proyectos de infraestructura.



El tipo de cambio se ha mantenido estable en alrededor de 17 pesos, lo que también refleja la estabilidad económica del país.



Con respecto a la inflación, señaló que mantiene su tendencia descendiente al situarse en el 4.6 por ciento.



La Inversión Directa Mexicana alcanzó cerca de los 400 mil millones de dólares, cifra diez veces superior a la Inversión Extranjera Directa en 2023.



’Con estos resultados, México inicia 2024 mostrando una economía fuerte y unas finanzas públicas en línea con lo aprobado por el Congreso’, finalizó.



La Secretaría de Hacienda tiene previsto un déficit público de 3.3 por ciento en 2023 y 4.9 por ciento para 2024, éste último es el más elevado desde 1988 ante lo cual un grupo de economistas han encendido alertas ante una posible degradación de la calificación crediticia, además de señalar el impacto que tendrán en las finanzas de la próxima administración.



’El déficit este año, en el 2023, va a ser menor de lo que habíamos proyectado, hay diversas razones por las que estamos gastando menos, y este déficit corresponde al gasto para las obras de infraestructura que se están desarrollando en esta administración y que el compromiso del Presidente López Obrador es terminarlas. Entonces hacia el presupuesto de 2024 estamos desplazando gastos para acabar las obras y no dejar esta presión para la siguiente administración’, declaró el Subsecretario de Hacienda.



Yorio explicó que si no se acaban con tiempo las obras de muy grande escala, ’tienen una probabilidad de eventualmente ser impactadas por un evento externo como puede ser un choque inflacionario, los costos suben, y lo que queremos es finalizarlos en 2024’. Además aclaró que en 2025 habrá un nuevo equipo económico y financiero que tomará sus decisiones, pero en el caso del déficit éste no será permanente.



En ese sentido, Gabriel Yorio apuntó que con el programa económico que se propone al Congreso, el cual tendrá que ser aprobado como fecha límite a mediados de noviembre, se podría llegar al final del sexenio con un endeudamiento de 48.8 por ciento con relación al PIB.