Arranca Manuel Velasco en el Edoméx, que será su prioridad

Desde Almoloya de Juárez y con el respaldo de militantes y simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México, el senador con licencia Manuel Velasco Coello arrancó su recorrido por el país para alcanzar la coordinación Nacional de Comités de Defensa de la Transformación, asegurando que la entidad mexiquense será su prioridad.



’Será nuestra prioridad el Estado de México, será el estado que más vamos a visitar, estoy muy agradecido con ’Pepe’ Couttolenc quien es un gran dirigente, cercano a la gente, es una gente que siempre está en contacto y cerca de los ciudadanos y que así como ha venido trabajando, nosotros lo vamos a seguir impulsando porque es un joven que tiene más futuro que pasado en el Estado de México’, destacó el ’Güero’ Velasco frente a medios de comunicación.



Tras culminar la Asamblea Informativa titulada ’Proceso de definición de la Coordinación de Defensa de la Transformación’, Velasco Coello explicó que la prioridad en esta entidad se deberá a que es la más poblada del país y a que genera desarrollo e impulso, al tiempo de reconocer que fue ejemplo de unidad en las pasadas elecciones a gobernador.



’Un estado donde nos dividimos, se fragmentó el voto y no tuvimos buenos resultados fue en el estado de Coahuila, por eso puse de ejemplo el Estado de México donde se trabajó de manera unida y por eso se tuvieron buenos resultados y en esa perspectiva estamos nosotros’.



Velasco Coello recordó sus triunfos en las elecciones que ha competido como las de diputado local y federal, senador y Gobernador de Chiapas, resaltando que, en este último cargo, logró posicionar a este estado entre los tres más seguros de la República Mexicana.



Del mismo modo, se pronunció a favor de los gobiernos de coalición y explicó que trae propuestas muy claras sobre una verdadera Agenda Verde, además de impulsar la titulación gratuita a estudiantes universitarios con un promedio general por arriba de 8.5, apoyar a madres solteras y, por supuesto, apoyar la agenda de Transformación que impulsa el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.



Al grito unísono de ¡’Güero’ Velasco, ’Güero’ Velasco, Presidente, Presidente!, fue como el dirigente estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello llamó a la unidad de la militancia y cerrar filas a favor de Velasco Coello, quien aseguró es ejemplo de trabajo, de dedicación y de esfuerzo.



’Necesitamos un cambio en la boleta, no puedo pensar en un mejor gallo que el ’Güero’ Velasco, es ejemplo no solo de trabajo sino de acuerdos, ha sido pieza fundamental para la gobernabilidad del Presidente de la República para sacar todas y cada una de sus reformas, para lograr estos consensos en todas las fuerzas políticas, es momento de unidad’, finalizó.