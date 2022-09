Arranca en la Bombonera segunda Copa Funcope; torneo de medios de comunicación

Con la participación de 12 equipos este sábado 24 de septiembre arranca el torneo de fútbol rápido de medios de comunicación, segunda Copa Funcope 2022 organizado por la Fundación para la Comunicación y el Periodismo A.C.



El evento deportivo se realizará en las canchas de fútbol de la Bombonera de Pachuca y dará inicio a las 8:30 con la inauguración, posteriormente a las 9 de la mañana las escuadras de Quadratín/Vía Libre vs Jefes de Prensa abrirán el certamen. A las 9:50 Suma vs Sol de Hidalgo; continuando a las 10:40 el encuentro entre Leyendas de Prensa vs Noticias en Hidalgo.



A las 11:30 Hidalgo Sport y ADN Noticias repetirán el encuentro de la final del certamen pasado; a las 12:30 FCP Criterio se medirá ante el Canal 3 y a las 13:10 cierran la primera jornada Criterio Team y Canal 6.



Cabe destacar que para los equipos inscritos no tendrá ningún costo su participación en la segunda Copa Funcope 2022, pues los gastos de inscripción y arbitraje serán cubiertos con las gestiones realizadas ante la iniciativa privada por la Fundación para la Comunicación y el Periodismo A.C.