Los pibes de la Sub 17 estuvieron en sintonía con el clima en Bandung. Por momentos bajo una cortina de agua en el Jalak Harupat Stadium, el equipo de Diego Placente redondeó una actuación perfecta: con una lluvia de goles, ráfagas de gran fútbol colectivo y rendimientos individuales superlativos, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante en un césped pesado, la Selección Argentina aplastó por 5-0 a Venezuela y se metió en los cuartos del Mundial, donde enfrentará a Brasil.

"No lo venía practicando, pero Claudio (Echeverri) me dijo que la pique porque tenía la confianza del equipo", expresó el atacante de River, que cerró la goleada con un giro y una notable definición de zurda para lanzar su quinto grito en cuatro partidos y convertirse así en el primer jugador argentino Sub 17 en alcanzar esa cantidad de tantos en un Mundial de la categoría.



Con un rendimiento de menor a mayor en Indonesia, ahora los chicos tendrán una prueba de fuego este viernes, desde las 9, ante Brasil, aunque ya demostraron que el agua no apaga a un equipo que viene en llamas y que invita a la ilusión en grande.