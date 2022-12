Aragón quiere ser municipio, vecinos no se sienten identificados con Nezahualcóyotl

Toluca, Méx., a 29 de noviembre de 2022. El diputado Valentín González Bautista, presentó una iniciativa para la creación del municipio de Aragón, con 18 colonias y 250 mil habitantes que hoy conforman la Zona Norte de Nezahualcóyotl, cuyos habitantes no se identifican con esta localidad, y quienes ya cuentan con equipamientos suficientes para satisfacer las necesidades de la población del área, además de que tienen dinámicas de movilidad distintas y ajenas a la actual cabecera municipal.



Explicó que por decreto del 18 de abril de 1963 se erigió el municipio de Nezahualcóyotl con una población de 100 mil habitantes, con un área territorial de 62.4 kilómetros cuadrados, conformada por dos centros de población en la zona suroriente, donde se ubica la cabecera municipal y la zona norte, integrada por colonias denominadas Aragón, en atención a la solicitud de diversos sectores de la zona urbana conocidas con el nombre de colonias del Vaso de Texcoco.



La población de Nezahualcóyotl registrada en el Censo de Población de 2010 era de 1,110,565 habitantes, cifra que descendió a 1,077,208 habitantes en 2020, y de manera histórica se ha registrado un decremento en la tasa de crecimiento poblacional, sin embargo, en la Zona Norte, hay un aumento de habitantes mayor que 105 municipios de la entidad.



El legislador de la 4T refirió que también existe una gran diferencia de las dinámicas de movilidad entre las zona norte y suroriente, donde se ubica la cabecera municipal, mientras que en la primera se efectúan viajes hacia la alcaldía Gustavo A. Madero y los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl, y tiene conexión con el transporte masivo de la Línea B del Metro, en la segunda son hacia Iztapalapa, Venustiano Carranza e Iztacalco.



Y la Zona Norte cuenta con equipamientos suficientes para satisfacer las necesidades de la población del área, en materia de servicios educativos, asistencia médica, abasto y comercio.





’No es una ocurrencia, es un reclamo legítimo y se hace al menos desde hace 20 años, así se acredita la solicitud que existe en esta soberanía, en 2003 se hizo llegar la primera iniciativa del municipio de Aragón que no se dictaminó pero la lucha de los vecinos interesados sigue en pie’, afirmó el diputado Valentín González.



Expuso que se realizó una consulta casa por casa en la Zona Norte de Nezahualcóyotl, del 20 de julio al 1 de octubre del año 2021, de las que resultaron 12 mil 129 firmas, de las cuales 11,343 están de acuerdo con la creación del nuevo municipio de Aragón.



La propuesta plantea que la extensión territorial del nuevo municipio de Aragón es de 18.348 kilómetros cuadrados; la Cabecera Municipal propuesta es la colonia Campestre Guadalupana, localizada en la parte central del territorio del nuevo municipio, cuya ubicación se considera estratégica para un mayor acercamiento entre las autoridades y la población, que se traduciría en una mejor prestación de servicios y una participación más activa de los habitantes en los programas y acciones del gobierno municipal.



Tras presentar la iniciativa, el diputado Valentín González acompañó a integrantes del Comité Ciudadano Pro Municipio de Aragón quienes ofrecieron una conferencia de prensa para explicar que desde hace décadas diversos grupos de ciudadanos han realizado gestiones para el nuevo municipio, que sería uno de los 20 más poblados de la entidad.



’la zona norte no tiene contacto con la zona centro, no nos sentimos identificados con Nezahualcóyotl, todas nuestras actividades se encausan a la Ciudad de México, pero con la creación del municipio de Aragón se dará un auténtico sentimiento de pertenencia de identidad mexiquense y aragonense’, afirmó Cuauhtémoc Cárdenas Gálvez, representante del Comité mencionado.