Aquí encuentras la gasolina más barata del país

En la segunda semana del año, a nivel nacional el precio promedio de la gasolina regular es de 21.88 pesos por litro, mientras que la gasolina premium tiene precio promedio por litro de 24.19 pesos y la Diésel de 23.70 pesos.



El precio de la gasolina puede variar en México debido a una serie de factores como los costos de referencia, impuestos y logística. El costo de referencia se basa en los precios internacionales del petróleo, ya que éste se cotiza en dólares.



Asimismo el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) Federal, el cual es determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público( SHCP) influye en el precio de la gasolina.



A continuación se muestran las gasolineras más económicas al día de hoy de las capitales de varias entidades, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE).





Aguascalientes. En la capital la gasolinería más económica es SUPERSERVICIO TERECAR, S.A. DE C.V., ubicado en Boulevard Siglo Xxi No. 301, teniendo la gasolina regular en 20.04 pesos el litro.



En SUPERSERVICIO TERECAR, S.A. DE C.V. ubicado en Avenida Constitución No. 437 se encuentra el Diesel más barato en 21.85 pesos. Entretanto la premium más barata se encuentra en la gasolinera CAPAGAS, S.A. DE C.V. ubicado en QUINTA AVENIDA 602 con un precio de 22.89 pesos.



Baja California. En Mexicali la gasolinería más económica es AUTO SERVICIO EL TOLO SA DE CV ubicado en Calzada General Lázaro Cárdenas No. 3486, teniendo la gasolina regular en 19.79 pesos el litro.



En CESAR BELTRAN SALAS, Km 13.5 Carretera Mexicali - San Luis No. S/N tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 21.49 pesos el litro. Mientras que el Diésel se encuentra desde 19.99 pesos en la estación CAMPESTRE CENTRO, S. DE R.L. DE C.V. ubicado en Carretera a San Felipe Km 31.



Baja California Sur. En La Paz la gasolinería más económica es AUTO SERVICIO AIRAPI, S.A. DE C.V. ubicado en Boulevard Forjadores Sudcalifornia, teniendo la gasolina regular en 21.19 pesos el litro.



En TRUCK STOP EL LIBRAMIENTO SA DE CV ubicado en Carretera Libre Estatal Km 11+300 Libramiento, tienen a la venta el Diésel más económico de la ciudad, con un precio de 23.35 pesos el litro. Mientras que en la estación Gasolinera Polanco S.A. de C.V. ubicado en Abasolo Y 5 de Febrero la Premium se encuentra desde 23.85 pesos.



Campeche. En su respectiva capital la gasolinería más económica es MMULTISERVICIOS DZILBACHEN, S.A. DE C.V. ubicado en Avenida Concordia No. 38-A, teniendo la gasolina regular en 21.99 pesos el litro.



El Diésel se encuentra desde 22.99 pesos en la estación E.S.G.E.S. S.A DE C.V ubicado en Avenida Concordia No. 68. La gasolina Premium más barata se encuentra en la estación de servicio E.S.G.E.S. S.A DE C.V ubicado en Avenida López Mateos No. 191 y está en 22.99 pesos.



Coahuila. En Saltillo la gasolinería más económica es SERVICIO ZAGO, S.A. DE C.V. ubicado en Calle Allende Norte No. 1440, teniendo la gasolina regular en 18.49 pesos el litro.



En SUPER SERVICIOS MATAMOROS SA DE CV, ubicado en Presidente Cárdenas No. 1127 Oriente tienen a la venta la gasolina Diésel más económica de la ciudad, con un precio de 19.16. Mientras que el Premium se encuentra desde 20.69 pesos en la estación KILO REFINADOS SA DE CV ubicado en José Ma. La Fragua No. 2360.



Colima. En su respectiva capital la gasolinería más económica es SERVICIO COLIMAN SA DE CV ubicado en Avenida Carlos de La Madrid Bejar No. 480, teniendo la gasolina regular en 21.89 pesos el litro.



En la estación SERVICIOS CARGA DE COLIMA SA DE CV ubicado en Libramiento Colima - Coquimatlán No. 550 tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 23.95. Asimismo el Diésel se encuentra desde 22.25 pesos en la estación SERVICIOS Y LUBRICANTES JOYCAR SA DE CV ubicado en Km 3.5 Carretera Colima - Guadalajara.



Chiapas. En Tuxtla Gutiérrez la gasolinería más económica es Gasolinería Gamboa S de R L ubicado en Libramiento Norte Poniente No. 245, teniendo la gasolina regular en 20.29 pesos el litro.



En GASOLINERA LIBRASUR S.A. DE C.V., ubicado en Libramiento Sur Poniente No. 1275, tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 22.85. Mientras que el Diésel se encuentra desde 21.89 pesos en la estación Gasolinería Gamboa S de R L ubicado en Libramiento Norte Poniente No. 245.



Chihuahua. En su respectiva capital la gasolinería más económica es PETROMAX, S.A. DE C.V. ubicado en Avenida Cantera No. 9911 Esquina Con Avenida Villa Toscana, teniendo la gasolina regular en 19.09 pesos el litro.



En COMBUSTIBLES TRICENTENARIO SA DE CV, ubicado en Avenida Lat de La Juventud No. 1101, tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 22.39. Mientras que el Diésel se encuentra desde 19.89 pesos en la estación AUTOSERVICIO CASANTO SA DE CV ubicado en Periférico Vicente Lombardo Toledano No. 14211.



Ciudad de México. En Cuauhtémoc la gasolinería más económica es GASOLINERA PARIS, S.A. DE C.V. ubicado en Calzada de La Viga No. 44, teniendo la gasolina regular en 21.79 pesos el litro.



En la estación CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V. ubicada en Guillermo Prieto No. 130 tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 23.49. Mientras que el Diésel se encuentra desde 23.09 pesos en la estación SERVICIO QADIRA SA DE CV ubicado en CIRCUITO INTERIOR, AV. RIO CONSULADO 461.



Durango. En su respectiva capital la gasolinería más económica es SERVICIO JACARANDA, SA DE CV ubicado en Constituyentes No. 101, teniendo la gasolina regular en 19.25 pesos el litro.



En la estación servicio segovias s. de r. l. de c. v. ubicada en Cuauhtémoc Sur No. 331 tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 23.95. Mientras que el Diésel se encuentra desde 22.70 pesos en la estación SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SCORPIO S.A. DE C.V. ubicado en Antiguo Camino a Contreras No. 100.



Guanajuato. En León la gasolinería más económica es GASO SHOP S.A. DE C.V. ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos No. 1101 Norte La Moderna León, teniendo la gasolina regular en 19.99 pesos el litro.



En gasolinera LUIS FERNANDO MARROQUIN LOYOLA, ubicado en Océano Atlántico No. 602, tienen a la venta la gasolina Diésel más económica de la ciudad, con un precio de 22.78. Mientras que el Premium se encuentra desde 22.99 pesos en la estación SERVICIO ESPECIALIZADO INTEGRAL DE LEON SA DE CV ubicado en Boulevard José Ma. Morelos No. 2739.



Guerrero. En Chilpancingo la gasolinería más económica es COMBUSTIBLES GASOSUR, S.A. DE C.V. ubicado en Carretera Nacional México-Acapulco Km 269, teniendo la gasolina regular en 23.80 pesos el litro.



En COMBUSTIBLES GASOSUR, S.A. DE C.V. ubicado en Carretera Cuernavaca-Chilpancingo Km 222+900 Boulevard Vicente Guerrero S/N, tienen a la venta la gasolina Diésel más económica de la ciudad, con un precio de 25.30 pesos. Mientras que la Premium se encuentra desde 25.39 pesos en la estación AC-JACARANDAS, S.A. DE C.V. ubicado AV GOBERNADORES.



Hidalgo. En Pachuca de Soto la gasolina regular se encuentra en 20.49 el litro en COMBUSTIBLES BENTAN, S.A. DE C.V. ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio Lt. 1 No. 204.



En la estación TICOMO, S.A. DE C.V., ubicada en Av. Gabriel Mancera No. 601, Lote 16 tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 22.79. Mientras que el Diésel en HECTOR FLORES BARRERA, ubicado en Boulevard Minero Lt. 12 Fraccionamiento12 No. 1711, se encuentra desde 21.99 pesos en la estación.



Jalisco. En Guadalajara la gasolinería más económica es SERVICIO NUEVA ESPAÑA SA DE CV ubicado en Avenida Colon No. 4501, teniendo la gasolina regular en 18.99 pesos el litro.



En SERVICIO RIO NILO SA DE CV ubicado en Avenida Rio Nilo No. 3864 , tienen a la venta la gasolina Diésel más económica de la ciudad, con un precio de 21.39. Mientras que la Premium se encuentra desde 21.55 pesos en la estación AUTOGAS ALEMANIA, S.A. DE C.V. ubicado en Avenida Alemania No. 1316.



Michoacán de Ocampo. En Morelia la gasolinería más económica es SUPER COMBUSTIBLES DEL RIO, S.A. DE C.V. ubicado en Guillermo Prieto No. 1100, teniendo la gasolina regular en 20.38 pesos el litro.



En la estación MINI ESTACION DE SERVICIO EL TECNOLOGICO, SA DE CV ubicado en Avenida Morelos Norte No. 2055 tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 22.89. Mientras que el Diésel se encuentra desde 22.89 pesos en la estación SUPER SERVICIO SANTIAGUITO, S.A. DE C.V. ubicada en Avenida Morelos Norte No. 250.



Morelos. En Cuernavaca la gasolinería más económica es COMBUSTIBLES CRISAN DEL CENTRO S. A. de C. V. ubicado en Morelos Y Privada de Las Rosas No. 104, teniendo la gasolina regular en 20.84 pesos el litro.



En GAS CARMONA, S.A. DE C.V., ubicada en Avenida Díaz Ordaz No. 36 tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 22.99. Mientras que el Diésel se encuentra desde 22.89 pesos en la estación CONSORCIO PLAN SA DE CV ubicado en Avenida Plan de Ayala 830.



Nayarit. En Tepic la gasolinería más económica es SERVICIO TEPIC LOS LLANITOS S.A. DE C.V. ubicado en Avenida Independencia No. 355, teniendo la gasolina regular en 20.99 pesos el litro.