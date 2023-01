Aquí encuentras la gasolina más barata del país

En la segunda semana del año, a nivel nacional el precio promedio de la gasolina regular es de 21.76 pesos por litro, mientras que la gasolina premium tiene precio promedio por litro de 24.04 pesos y la Diésel de 23.75 pesos.



El precio de la gasolina puede variar en México debido a una serie de factores como los costos de referencia, impuestos y logística. El costo de referencia se basa en los precios internacionales del petróleo, ya que éste se cotiza en dólares.



Asimismo el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) Federal, el cual es determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público( SHCP) influye en el precio de la gasolina.



A continuación se muestran las gasolineras más económicas al día de hoy de las capitales de varias entidades, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE).



Aguascalientes. En la capital la gasolinería más económica es ADMINISTRACION Y NEGOCIOS HFAJ, S.A. DE C.V., ubicado en AV. CONVENCION DE 1914 ORIENTE #915, teniendo la gasolina regular en 20.48 pesos el litro.



En Unidad de Unidad de Gasolineras, S.A. de C.V. ubicado en Avenida Aguascalientes No. 601 se encuentra el Diesel más barato en 21.74 pesos. Entretanto la premium más barata se encuentra en la gasolinera SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA NACIONAL S.A. DE C.V. ubicado en AVENIDA DE LOS MAESTROS No.2502 con un precio de 22.69 pesos.



Baja California. En Mexicali la gasolinería más económica es EL CHINTOLO SA DE CV ubicado en Calzada Presidente Venustiano Carranza No. 500, teniendo la gasolina regular en 19.39 pesos el litro.



En autoservicio cachanilla S.A de C.V, ubicado en Uxmal No. 1100 tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 21.24 pesos el litro. Mientras que el Diésel se encuentra desde 19.99 pesos en la estación ELDA CECILIA BELTRAN SALAS ubicado en Calzada Gustavo Vildosola Castro No. 4178.



Baja California Sur. En La Paz la gasolinería más económica es MARTHA ALICIA DE LA O RODRIGUEZ ubicado en Calle Jalisco No. 1530, teniendo la gasolina regular en 21.40 pesos el litro.



En Operadora de Hidro. S.A. de C.V. ubicado en Calle de Acceso No. 2145, tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 23.45 pesos el litro. Mientras que en la estación TRUCK STOP EL LIBRAMIENTO SA DE CV ubicado en Carretera Libre Estatal Km 11+300 Libramiento el Diésel se encuentra desde 23.35 pesos.



Campeche. En su respectiva capital la gasolinería más económica es MMULTISERVICIOS DZILBACHEN, S.A. DE C.V. ubicado en Avenida Concordia No. 38-A, teniendo la gasolina regular en 22.29 pesos el litro.



El Diésel se encuentra desde 23.99 pesos en la estación 2RO, S.A. DE C.V. ubicado en Carretera Federal Campeche Mérida No. 2 S/N. La gasolina Premium más barata se encuentra en la estación de servicio CONTROL GAS LOPEZ PORTILLO, S.A. DE C.V. ubicado en Avenida José López Portillo y está en 24.15 pesos.



Coahuila. En Saltillo la gasolinería más económica es SERVICIOS ESTATUA, S.A. DE C.V. ubicado en Calle Antonio Cárdenas No. 1195, teniendo la gasolina regular en 17.39 pesos el litro.



En SERVICIOS FUYIVARA SA DE CV, ubicado en Carretera Saltillo - Zacatecas No. 4410, tienen a la venta la gasolina Diésel más económica de la ciudad, con un precio de 18.39. Mientras que el Premium se encuentra desde 20.69 pesos en la estación KILO REFINADOS SA DE CV ubicado en José Ma. La Fragua No. 2360.



Colima. En su respectiva capital la gasolinería más económica es Autoservicio Comb y Lub de Colima REJAGAS SA de CV ubicado en Avenida Tecnológico No. 86, teniendo la gasolina regular en 21.89 pesos el litro.



En la estación GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S. DE R.L DE C.V. ubicado en Avenida Ignacio Sandoval No. 1670 tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 23.99. Asimismo el Diésel se encuentra desde 22.49 pesos en la estación ASERVICIOS Y LUBRICANTES JOYCAR SA DE CV ubicado en Km 3.5 Carretera Colima - Guadalajara.



Chiapas. En Tuxtla Gutiérrez la gasolinería más económica es JUAN OSCAR LIEVANO NARVAEZ ubicado en Libramiento Sur Oriente No. 1696, teniendo la gasolina regular en 20.53 pesos el litro.



En Estación de Servicio Copoya SA de CV, ubicado en Carretera Tuxtla-Suchiapa No. 171, tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 23.44. Mientras que el Diésel se encuentra desde 23.40 pesos en la estación OPERADORA DE COMBUSTIBLES MEGALEM, S.A DE C.V. ubicado en Libramiento Sur Oriente No. 1780.



Chihuahua. En su respectiva capital la gasolinería más económica es AUTOSERVICIO CASANTO SA DE CV ubicado en Periférico Vicente Lombardo Toledano No. 14211, teniendo la gasolina regular en 19.71 pesos el litro.



En Marlo Industrias S.A. de C.V., ubicado en Avenida Homero No. 398, tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 23.50. Mientras que el Diésel se encuentra desde 19.89 pesos en la estación AUTOSERVICIO CASANTO SA DE CV ubicado en Periférico Vicente Lombardo Toledano No. 14211.



Ciudad de México. En Cuauhtémoc la gasolinería más económica es Servicio Dan Rom, S.A. de C.V. ubicado en Villalongín No. 6 Esquina Reforma E Insurgentes, teniendo la gasolina regular en 21.21 pesos el litro.



En la estación Servicio Dan Rom, S.A. de C.V. ubicada en Juan A. Mateos No. 4 tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 23.50. Mientras que el Diésel se encuentra desde 22.99 pesos en la estación SERVICIO QADIRA SA DE CV ubicado en CIRCUITO INTERIOR, AV. RIO CONSULADO 461.



Durango. En su respectiva capital la gasolinería más económica es SAGIS SCORP, S.A. DE C.V. ubicado en Ricardo Flores Magón No. 800, teniendo la gasolina regular en 19.27 pesos el litro.



En la estación SAGIS SCORP, S.A. DE C.V. ubicada en Carretera a Mazatlán Km 3.2 S/N tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 22.77. Mientras que el Diésel se encuentra desde 22.70 pesos en la estación SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SCORPIO S.A. DE C.V. ubicado en Antiguo Camino a Contreras No. 100.



Guanajuato. En León la gasolinería más económica es OLEUM SERVICE S.A. DE C.V. ubicado en Boulevard José María Morelos No. 3546-A, teniendo la gasolina regular en 19.97 pesos el litro.



En gasolinera JUAN CARLOS LOMELIN ALBA, ubicado en Boulevard Ciudad Industrial Esquina Boulevard Las Torres Sn, tienen a la venta la gasolina Diésel más económica de la ciudad, con un precio de 21.92. Mientras que el Premium se encuentra desde 22.92 pesos en la estación ENRIQUEZ MORENO HECTOR JAVIER JUDAS ubicado en Avenida Aurelio Luis Gallardo No. 200.



Guerrero. En Chilpancingo la gasolinería más económica es SERVI FER, S.A. DE C.V. ubicado en Boulevard Vicente Guerrero Saldaña No. 302, teniendo la gasolina regular en 23.55 pesos el litro.



En COMBUSTIBLES GASOSUR, S.A. DE C.V. ubicado en Carretera Nacional México-Acapulco Km 269 , tienen a la venta la gasolina Diésel más económica de la ciudad, con un precio de 24.90 pesos. Mientras que la Premium se encuentra desde 25.20 pesos en la estación en la estación SERVICIO ALSO SA DE CV ubicado México - Acapulco Km.



Hidalgo. En Pachuca de Soto la gasolina regular se encuentra en 19.89 el litro en Carbu Express, S.A. de C.V. ubicado en Boulevard del Minero No. 1802.



En la estación COMBUSTIBLES BENTAN, S.A. DE C.V., ubicada en Boulevard Luis Donaldo Colosio Lt. 1 No. 204 tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 22.35. Mientras que el Diésel en SUMIGAS, S.A. DE C.V., ubicado en Carretera México-Pachuca Km 80, se encuentra desde 21.04 pesos en la estación.



Jalisco. En Guadalajara la gasolinería más económica es ESTACION LA 74 S.A DE C.V. ubicado en Ramon López Velarde 724, teniendo la gasolina regular en 19.89 pesos el litro.



En SERVICIO RIO NILO SA DE CV ubicado en Avenida Rio Nilo No. 3864 , tienen a la venta la gasolina Diésel más económica de la ciudad, con un precio de 21.39. Mientras que la Premium se encuentra desde 21.55 pesos en la estación AUTOGAS ALEMANIA, S.A. DE C.V. ubicado en Avenida Alemania No. 1316.



Michoacán de Ocampo. En Morelia la gasolinería más económica es MINI ESTACION DE SERVICIO EL TECNOLOGICO, SA DE CV ubicado en Avenida Morelos Norte No. 2055, teniendo la gasolina regular en 20.40 pesos el litro.



En la estación ESTACION DE SERVICIO TRES PUENTES SA DE CV ubicado en Puente de Calderón No. 45 tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 22.99. Mientras que el Diésel se encuentra desde 22.87 pesos en la estación INSIGNIA ALTOZANO SA DE CV, ubicada en Avenida José María Morelos No. 295.



Morelos. En Cuernavaca la gasolinería más económica es Gasolinería Palencia, S.A. de C.V.. ubicado en Camino Antiguo a Ahuatepec No. 700 Esq. Avenida Ahuatepec, teniendo la gasolina regular en 20.39 pesos el litro.



En SERVICIO COSSY SA DE CV, ubicada en Avenida Morelos Sur No. 14-A tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 22.69. Mientras que el Diésel se encuentra desde 22.69 pesos en la estación SERVICIO CUERMEX S.A. DE C.V. ubicado en LÁZARO CÁRDENAS NO 163.



Nayarit. En Tepic la gasolinería más económica es SUPER SERVICIO STEPHENS, S.A. ubicado en Avenida México No. 552 Norte, teniendo la gasolina regular en 21.41 pesos el litro.



En SUPER SERVICIO STEPHENS, S.A. ubicada en LÁZARO CÁRDENAS NO 163 tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 23.19. Mientras que el Diésel se encuentra desde 22.89 pesos en la estación GASOLINERA EL RODEO SA DE CV ubicado en Carretera Tepic San Blas 332 Kilometro 1.



Nuevo León. En Monterrey la gasolinería más económica es SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V. ubicado en Félix U. Gómez 4100 A, teniendo la gasolina regular en 19.40 pesos el litro.