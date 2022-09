Aquí encuentras la gasolina más barata del país; busca tu localidad

Al día de hoy jueves 21 de septiembre, a nivel nacional el precio promedio de la gasolina regular es de 21.79 pesos por litro, mientras que la gasolina premium tiene precio promedio por litro de 23.83 pesos y la Diésel de 23.48 pesos.



El precio de la gasolina puede variar en México debido a una serie de factores como los costos de referencia, impuestos y logística. El costo de referencia se basa en los precios internacionales del petróleo, ya que éste se cotiza en dólares.



Asimismo el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) Federal, el cual es determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público( SHCP) influye en el precio de la gasolina.



A continuación se muestran las gasolineras más económicas al día de hoy de las capitales de cada una de las 32 entidades, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE).



Aguascalientes. En la capital la gasolinería más económica es SUPERSERVICIO TERECAR, S.A. DE C.V., ubicado en Boulevard Siglo XXI No. 301, teniendo la gasolina regular en 20.04 pesos el litro.

En CAPAGAS, S.A. DE C.V, ubicado en QUINTA AVENIDA 602, tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 22.75 pesos. Mientras que el Diésel se encuentra desde 21.39 pesos en la estación SUPERSERVICIO TERECAR, S.A. DE C.V. ubicado en Adolfo Ruiz Cortines No. 901.



Baja California. En Mexicali la gasolinería más económica es DIEGO ARTURO BELTRAN SALAS ubicado en Boulevard Lázaro Cárdenas No. 2600, teniendo la gasolina regular en 17.98 pesos el litro.



En CAMPESTRE CENTRO, S. DE R.L. DE C.V., ubicado en Carretera a San Felipe Km 31, tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 19.20 pesos el litro. Mientras que el Diésel se encuentra desde 18.32 pesos en la estación Unidad de Gasolineras, S.A. de C.V. ubicado en Jacinto López Bravo No. 101.



Baja California Sur. En La Paz la gasolinería más económica es Gasolinera Polanco S.A. de C.V. ubicado en Abasolo Y 5 de Febrero, teniendo la gasolina regular en 21.15 pesos el litro.



En Gasolinera Polanco S.A. de C.V. ubicado en Abasolo Y 5 de Febrero, tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 23.25 pesos el litro. Mientras que en la estación TRUCK STOP EL LIBRAMIENTO SA DE CV ubicado en Carretera Libre Estatal Km 11+300 Libramiento el Diésel se encuentra desde 22.99 pesos.



Campeche. En su respectiva capital la gasolinería más económica es Estación de Servicios Las Palmas, S.A. de C.V. ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas, teniendo la gasolina regular en 22.59 pesos el litro.



El Diésel se encuentra desde 23.91 pesos en la estación 2RO, S.A. DE C.V. ubicado en Carretera Federal Campeche Mérida No. 2 S/N. La gasolina Premium más barata se encuentra en la estación de servicio CONTROL GAS LOPEZ PORTILLO, S.A. DE C.V. ubicado en Avenida José López Portillo y está en 23.98 pesos.



Coahuila. En Saltillo la gasolinería más económica es SUPER SERVICIO FATIMA S.A. DE C.V. ubicado en Calles M. Lerdo de Tejada No. 960, teniendo la gasolina regular en 19.89 pesos el litro.



En SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V, ubicado en Avenida Periférico Luis Echeverria Álvarez No. 1800, tienen a la venta la gasolina Diésel más económica de la ciudad, con un precio de 20.16. Mientras que el Premium se encuentra desde 22.79 pesos en la estación SUPER SERVICIO FATIMA S.A. DE C.V. ubicado en Calles M. Lerdo de Tejada No. 960.



Colima. En su respectiva capital la gasolinería más económica es SERVICIOS Y LUBRICANTES JOYCAR SA DE CV ubicado en Km 3.5 Carretera Colima - Guadalajara, teniendo la gasolina regular en 20.99 pesos el litro.



En la estación AUTO SERVICIOS COSTEÑO SA DE CV ubicado en Boulevard Carlos de La Madrid Bejar No. 1043 tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 21.31. Asimismo el Diésel se encuentra desde 23.19 pesos en la estación SERVICIO COLIMAN SA DE CV ubicado en Avenida Carlos de La Madrid Bejar No. 480.



Chiapas. En Tuxtla Gutiérrez la gasolinería más económica es OPERADORA DE COMBUTIBLES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. ubicado en Libramiento Sur Oriente No. 1427, teniendo la gasolina regular en 20.26 pesos el litro.



En GASOLINERA LIBRASUR S.A. DE C.V., ubicado en Libramiento Sur Poniente No. 1275, tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 22.35. Mientras que el Diésel se encuentra desde 21.89 pesos en la estación Gasolinera Gamboa S de R L ubicado en Libramiento Norte Poniente No. 245.



Chihuahua. En su respectiva capital la gasolinería más económica es PRONTOGAS, S.A. DE C.V. ubicado en Silvestre Terrazas No. 8401, teniendo la gasolina regular en 19.49 pesos el litro.



En AUTOSERVICIO ANVALES SA DE CV, ubicado en Periférico Francisco R. Aldama No. 14209, tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 20.80. Mientras que el Diésel se encuentra desde 20.10 pesos en la estación AUTOSERVICIO ANVALES SA DE CV ubicado en Periférico Francisco R. Aldama No. 14209.



Ciudad de México. En Cuauhtémoc la gasolinería más económica es YUMKA SA DE CV ubicado en Dr. José María Vertiz No. 419, teniendo la gasolina regular en 21.16 pesos el litro.



En la estación Servicio Dan Rom, S.A. de C.V. ubicada en Juan A. Mateos No. 4 tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 23.60. Mientras que el Diésel se encuentra desde 22.75 pesos en la estación SERVICIO QADIRA SA DE CV ubicado en CIRCUITO INTERIOR, AV. RIO CONSULADO 461.



Durango. En su respectiva capital la gasolinería más económica es SERVICIO VILLALBA, SA DE CV ubicado en Nazas No. 1107, teniendo la gasolina regular en 18.59 pesos el litro.



En la estación SERVICIO VILLALBA, SA DE CV ubicada en Nazas No. 1107 tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 18.79. Mientras que el Diésel se encuentra desde 22.69 pesos en la estación SAGIS SCORP, S.A. DE C.V. ubicado en CARRETERA DURANGO-PARRAL No. 1300.



Guanajuato. En León la gasolinería más económica es GASOLINERAS DEL CENTRO S.A. DE C.V. ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos No. 2513, teniendo la gasolina regular en 18.53 pesos el litro.



En GASOLINERAS DEL CENTRO S.A. DE C.V., ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos No. 2513, tienen a la venta la gasolina Diésel más económica de la ciudad, con un precio de 18.80. Mientras que el Premium se encuentra desde 22.79 pesos en la estación SUMINISTROS BASICOS DE COMBUSTIBLES Y ENERGETICOS ubicado en Boulevard Mariano Escobedo No. 4702.



Guerrero. En Chilpancingo la gasolinería más económica es SERVI FER, S.A. DE C.V. ubicado en Boulevard Vicente Guerrero Saldaña No. 302, teniendo la gasolina regular en 23.00 pesos el litro.



En COMBUSTIBLES GASOSUR ubicado en Carretera Nacional México-Acapulco Km 269, tienen a la venta la gasolina Diésel más económica de la ciudad, con un precio de 24.30 pesos. Mientras que la Premium se encuentra desde 24.35 pesos en la estación en la estación SERVI FER, S.A. DE C.V ubicado Boulevard Vicente Guerrero Saldaña No. 302.



Hidalgo. En Pachuca el Soto de la gasolina regular se encuentra en 19.25 el litro en GAS EL DESMONTE, S.A. de C.V. ubicado en Carretera México-Pachuca Tramo San Antonio Km 80.93.



En la estación MARIBEL AVILA CANO, ubicada en Carretera México-Pachuca Km 79+370 tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 19.79. Mientras que el Diésel en GAS EL DESMONTE S.A. DE C.V, ubicado en Carretera México-Pachuca Tramo San Antonio Km 80.93, se encuentra desde 20.98 pesos en la estación.



Jalisco. En Guadalajara la gasolinería más económica es TURBOSIMBA S.A. DE C.V. ubicado en Avenida Patria No. 2757 Esquina Avenida Colon, teniendo la gasolina regular en 19.26 pesos el litro.



En TRENOGAS SA DE CV ubicado en Circunvalación Agustín Yáñez No. 1306, tienen a la venta la gasolina Diésel más económica de la ciudad, con un precio de 19.31. Mientras que la Premium se encuentra desde 20.70 pesos en la estación GASOLINERA CUDEA SA DE CV ubicado en Alcalde No. 1005.



Michoacán de Ocampo. En Morelia la gasolinería más económica es SUPER COMBUSTIBLES DEL RIO, S.A. DE C.V. ubicado en Guillermo Prieto No. 1100, teniendo la gasolina regular en 20.77 pesos el litro.



En la estación MINI ESTACION DE SERVICIO EL TECNOLOGICO, SA DE CV ubicado en Avenida Morelos Norte No. 2055 tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 22.45. Mientras que el Diésel se encuentra desde 22.60 pesos en la estación SERVICIOS SAN GABRIEL SA DE CV ubicado en Camino a Jesús del Monte No. 1200.



Morelos. En Cuernavaca la gasolinería más económica es SERVICIO GASOBAN, S.A. DE C.V. ubicado en Av. Cuauhtémoc # 134 Esq. Privada Sin Nombre, teniendo la gasolina regular en 20.93 pesos el litro.



En SERVICIO COSSY SA DE CV, ubicado en Avenida Morelos Sur No. 14-A, tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 22.69. Mientras que el Diésel se encuentra desde 21.59 pesos en la estación SERVICIO CUERMEX S.A. DE C.V. ubicado en LÁZARO CÁRDENAS NO 163.



Nayarit. En Tepic la gasolinería más económica es JORIMAR GASOLINEROS, S.A. DE C.V. ubicado en Carretera Tepic-Aguamilpa No. 1290, teniendo la gasolina regular en 20.99 pesos el litro.

En JORIMAR GASOLINEROS, S.A. DE C.V., ubicado en Carretera Tepic-Aguamilpa No. 1290, tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 22.99. Mientras que el Diésel se encuentra desde 22.70 pesos en la estación GASOLINERA EL RODEO SA DE CV ubicado en Carretera Tepic San Blas 332 Kilometro 1.



Nuevo León. En Monterrey la gasolinería más económica es SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V. ubicado en Felix U. Gomez 4100 A, teniendo la gasolina regular en 19.40 pesos el litro.