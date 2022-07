Aquí encuentras la gasolina más barata del país; busca tu localidad

Al día de hoy jueves 28 de julio a nivel nacional el precio promedio de la gasolina regular es de 22.65 pesos por litro, mientras que la gasolina premium tiene precio promedio por litro de 24.89 pesos y la Diésel de 23.58 pesos.



El precio de la gasolina puede variar en México debido a una serie de factores como los costos de referencia, impuestos y logística. El costo de referencia se basa en los precios internacionales del petróleo, ya que éste se cotiza en dólares.



Asimismo el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) Federal, el cual es determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público( SHCP) influye en el precio de la gasolina.



A continuación se muestran las gasolineras más económicas al día de hoy de las capitales de cada una de las 32 entidades, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE).





Aguascalientes. En la capital la gasolinería más económica es SUPERSERVICIO TERECAR, S.A. DE C.V., ubicado en Boulevard Siglo Xxi No. 301, teniendo la gasolina regular en 20.04 pesos el litro.



En ESTACION DE SERVICIO HIDROCALIDA SA DE CV, ubicado en República de Peru S/N, tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 22.80 pesos. Mientras que el Diésel se encuentra desde 21.39 pesos en la estación SUPERSERVICIO TERECAR, S.A. DE C.V. ubicado en Adolfo Ruiz Cortines No. 901.



Baja California. En Mexicali la gasolinería más económica es DIEGO ARTURO BELTRAN SALAS ubicado en Boulevard Lázaro Cárdenas No. 2600, teniendo la gasolina regular en 19.20 pesos el litro.



En GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CV, ubicado en Uxmal No. 1100, tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 21.24 pesos el litro. Mientras que el Diésel se encuentra desde 19.99 pesos en la estación ELDA CECILIA BELTRAN SALAS ubicado en Calzada Gustavo Vildosola Castro No. 4178.



Baja California Sur. En La Paz la gasolinería más económica es AUTO SERVICIO CASA MAGNA, S.A. DE C.V. ubicado en Boulevard Agustin Olachea No. 3590, teniendo la gasolina regular en 20.89 pesos el litro.



En AUTO SERVICIO AIRAPI, S.A. DE C.V, ubicado en Boulevard Forjadores Sudcalifornia, tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 23.20 pesos el litro. Mientras que en la misma estación el Diésel se encuentra desde 22.30 pesos.



Campeche. En su respectiva capital la gasolinería más económica es SE.S.G.E.S. S.A DE C.V ubicado en AVENIDA BENITO JUAREZ ,ENTRE CALLE 11 Y 13 NUM. 52, teniendo la gasolina regular en 21.99 pesos el litro.



El Diésel se encuentra desde 23.47 pesos en la estación Servicios Ecológicos Benito Juárez S.A. de C.V. ubicado en Avenida Lic. Benito Juárez, lote 275. La gasolina Premium más barata se encuentra en la estación de servicio E.S.G.E.S. S.A DE C.V ubicado en AVENIDA BENITO JUAREZ ,ENTRE CALLE 11 Y 13 NUM. 52 y está en 23.59 pesos.



Coahuila. En Saltillo la gasolinería más económica es SUPER SERVICIO FATIMA S.A. DE C.V. ubicado en Calles M. Lerdo de Tejada No. 960, teniendo la gasolina regular en 20.99 pesos el litro.



En Costco Gas, Sociedad Anónima de Capital Variable, ubicado en BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA NO 6125, tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 23.29. Mientras que el Diésel se encuentra desde 21.32 pesos en la estación UAN MANUEL MUÑOZ LUEVANO ubicado en Boulevard Fundadores No. 8550.



Colima. En su respectiva capital la gasolinería más económica es SERVICIO COLIMAN SA DE CV ubicado en Avenida Carlos de La Madrid Bejar No. 480, teniendo la gasolina regular en 21.49 pesos el litro.



En la estación Autoservicio Comb y Lub de Colima REJAGAS SA de CV ubicado en Avenida Tecnologico No. 86 tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 23.69. Asimismo el Diésel se encuentra desde 21.70 pesos en la estación AUTO SERVICIOS COSTEÑO SA DE CV ubicado en Boulevard Carlos de La Madrid Bejar No. 1043.



Chiapas. En Tuxtla Gutiérrez la gasolinería más económica es SERVICIO FACIL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. ubicado en Libramiento Sur Oriente No. 4187, teniendo la gasolina regular en 19.99 pesos el litro.



En SERVICIO FACIL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., ubicado en Libramiento Sur Oriente No. 4187, tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 22.35. Mientras que el Diésel se encuentra desde 21.89 pesos en la estación Gasolineria Gamboa S de R L ubicado en Libramiento Norte Poniente No. 245.



Chihuahua. En su respectiva capital la gasolinería más económica es PETROMAX, S.A. DE C.V. ubicado en Avenida Cantera No. 9911 Esquina Con Avenida Villa Toscana, teniendo la gasolina regular en 19.09 pesos el litro.



En AUTOSERVICIO CASANTO SA DE CV, ubicado en Periférico Vicente Lombardo Toledano No. 14211, tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 20.34. Mientras que el Diésel se encuentra desde 19.89 pesos en la misma estación.



Ciudad de México. En Cuauhtémoc la gasolinería más económica es YUMKA SA DE CV ubicado en Dr. José María Vertiz No. 419, teniendo la gasolina regular en 21.72 pesos el litro.



En la estación Servicio Dan Rom, S.A. de C.V. ubicada en Juan A. Mateos No. 4 tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 23.79. Mientras que el Diésel se encuentra desde 22.75 pesos en la estación SERVICIO QADIRA SA DE CV ubicado en CIRCUITO INTERIOR, AV. RIO CONSULADO 461.



Durango. En su respectiva capital la gasolinería más económica es Servicio segovias s. de r. l. de c. v. ubicado en Cuauhtémoc Sur No. 331, teniendo la gasolina regular en 21.69 pesos el litro.



En la estación SERVICIO GASOLINERO EL PRIMO S.A. DE C.V. ubicada en Enrique Carrola Antuna No. 110 tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 22.59. Mientras que el Diésel se encuentra desde 22.66 pesos en la estación SAGIS SCORP, S.A. DE C.V. ubicado en CARRETERA DURANGO-PARRAL No. 1300.



Guanajuato. En León la gasolinería más económica es JUAN CARLOS LOMELIN ALBA ubicado en Boulevard Ciudad Industrial Esquina Boulevard Las Torres Sn, teniendo la gasolina regular en 20.68 pesos el litro.



En JUAN CARLOS LOMELIN ALBA, ubicado en Oleoducto No. 101, tienen a la venta la gasolina Diésel más económica de la ciudad, con un precio de 21.85. Mientras que el Premium se encuentra desde 18.80 pesos en la estación GASOLINERAS DEL CENTRO S.A. DE C.V. ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos No. 2513.



Guerrero. En Chilpancingo la gasolinería más económica es SERVI FER, S.A. DE C.V. ubicado en Boulevard Vicente Guerrero Saldaña No. 302, teniendo la gasolina regular en 22.90 pesos el litro.



En SERVI FER, S.A. DE C.V., ubicado en Boulevard Vicente Guerrero Saldaña No. 302, tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 24.24. Mientras que el Diésel se encuentra desde 24.14 pesos en la estación en la misma estación.



Hidalgo. En Pachuca el costo de la gasolina regular se encuentra en 19.89 el litro en Carbu Express, S.A. de C.V. ubicado en Boulevar del Minero No. 1802.



En la estación Carbu Express, S.A. de C.V., ubicada en Boulevar del Minero No. 1802 tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 21.85. Mientras que el Diésel en GAS EL DESMONTE S.A. DE C.V, ubicado en Carretera México-Pachuca Tramo San Antonio Km 80.93, se encuentra desde 19.98 pesos en la estación.



Jalisco. En Guadalajara la gasolinería más económica es GASOLINERA CUDEA SA DE CV ubicado en Alcalde No. 1005, teniendo la gasolina regular en 19.99 pesos el litro.



En GASOLINERIA ZEUS, S.A. DE C.V. ubicado en Avenida Plan de San Luis No. 1740, tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 21.50. Mientras que el Diésel se encuentra desde 21.39 pesos en la estación SERVICIO RIO NILO SA DE CV ubicado en Avenida Rio Nilo No. 3864.



Michoacán de Ocampo. En Morelia la gasolinería más económica es ESTACION DE SERVICIO NOCUPETARO S.A. DE C.V. ubicado en Avenida Héroes de Nocupétaro No. 443, teniendo la gasolina regular en 20.99 pesos el litro.



En la estación MINI ESTACION DE SERVICIO EL TECNOLOGICO, SA DE CV ubicado en Avenida Morelos Norte No. 2055 tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 22.15. Mientras que el Diésel se encuentra desde 22.49 pesos en la estación GASOLINERA MONTAÑA SUR S DE RL DE CV ubicado en Avenida Juan Pablo Ii No. 1735.



Morelos. En Cuernavaca la gasolinería más económica es GAS CARMONA, S.A. DE C.V. ubicado en Avenida Díaz Ordaz No. 36, teniendo la gasolina regular en 20.75 pesos el litro.



En ESTACIONES MEXPET, S.A. DE C.V., ubicado en La Parota No. 100, tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 22.59. Mientras que el Diésel se encuentra desde 21.99 pesos en la estación SERVICIO CUERMEX S.A. DE C.V. ubicado en LÁZARO CÁRDENAS NO 163.



Nayarit. En Tepic la gasolinería más económica es GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. ubicado en Boulevard Tepic-Jalisco No. 1958, teniendo la gasolina regular en 21.39 pesos el litro.



En GASOLINERAS REY NAYAR S.A. DE C.V., ubicado enAvenida Insurgentes 2171 Ote, tienen a la venta la gasolina Premium más económica de la ciudad, con un precio de 23.90. Mientras que el Diésel se encuentra desde 22.75 pesos en la estación GASOLINERAS REY NAYAR S.A. DE C.V. ubicado en Avenida Insurgentes 2171 Ote.



Nuevo León. En Monterrey la gasolinería más económica es SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V. ubicado en Felix U. Gomez 4100 A, teniendo la gasolina regular en 19.40 pesos el litro.