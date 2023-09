Apuntes de economía.

De acuerdo con estudios de opinión, 9 de cada 10 mexicanos les gustaría tener un ingreso adicional por algún emprendimiento, sin embargo, solo 3 de cada 10 lo hace, ahora, de esos 3, dos lo hacen de manera complementaria a un ingreso fijo, mientras que solo 1 de cada 3, lo hace como ingreso único.

Emprender es una cuestión que involucra más, un aspecto psicológico que económico, ya que surge del impulso y la necesidad que se forma ante alguna circunstancia determinada, por ello, el éxito empresarial, no necesariamente va condicionado con la preparación y formación profesional, sino con la constancia y disciplina que provienen del impulso de la necesidad, ya sea económica, social, personal, moral, etc.





Lo primero que hay que identificar a la hora de emprender es ¿qué queremos emprender? y ¿qué tanto se asemeja a nuestras fortalezas? Es decir, si tenemos talento o habilidad para desarrollar el bien o servicio a ofertar, ya que el tener un conocimiento, permite tener una ventaja comparativa sobre un mercado de principiantes, esto se traduce en una disminución de costos de producción y disminución de tiempo de producción.





La creación de empresas emergentes no se refiere a empresas extraordinarias con innovaciones milagrosas o únicas que les permiten capitalizarse por el grado de grandeza. El éxito real de las empresas radica en volver más sencillas las cosas para las personas, como son el caso de las Fintech, Proptech, Delivery u otros, donde, la primera facilita los movimientos financieros desde dispositivos móviles, por ejemplo, realizar una tanda desde el celular y transferencias, en el caso de las Proptech, básicamente se trata de rentar y ver posibilidades de construcción de casas u edificios, y el tercero, es la distribución de comida, así como la realización de mandados. En términos reales, las actividades son algo muy cotidiano, pero con estas modificaciones adquieren un mayor valor agregado volviéndolas más atractivas y rentables.





El valor agregado es lo que te hará diferente y te dará la ventaja, lo que da paso a la innovación misma que posibilita el avanzar de un modelo tradicional a uno más ad hoc a la realidad actual, esto lo vemos cada vez más seguido viendo como una industria que ofrece lo mismo va desplazando a otra, con la diferencia de que una supo adecuarse a la circunstancia actual, mientras que otra no, se quedó en su status quo, teniendo un costo de oportunidad muy alto. Las empresas emergentes (startups) desafían a la vieja guardia, mismas que se esfuerza febrilmente por reinventarse.





Con el fenómeno de la pandemia donde al menos para México donde si bien hubo una contracción en la economía, no impacto en la generación de nuevos pobres, por lo que se esto se dio por dos circunstancias, la primera obedece a la política social que equilibraba la falta de recurso, y la segunda, al desplazamiento de las actividades económicas, es decir, pasar de vender cierto producto de cierta forma, a vender ya sea otro bien o el mismo bien con diferente presentación y prestación.