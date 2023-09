Apuesta MC a obtener más puntos que el PRIAN en 2024

Tras su ruptura con el gobernador de Jalisco, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, apuesta por obtener más puntos que la coalición PRI-PAN-PRD en las elecciones presidenciales del 2024.



En respuesta a la declaración del gobernador, el Grupo Jalisco ha dado su apoyo al mandatario y ha manifestado su acuerdo con su postura. Han asegurado que comparten la visión del gobernador y han enfatizado que Movimiento Ciudadano no puede entenderse sin tomar en cuenta a Jalisco. Esta muestra de lealtad hacia el gobernador y a la región de Jalisco agrega un elemento adicional al escenario político en México.



’Lo decimos alto y claro: respaldamos, entendemos y compartimos la legítima posición adoptada por Enrique Alfaro. No podemos normalizar nuestra presencia en un proyecto político que ha decidido minimizar a Jalisco. No podemos aceptar que nuestra opinión sobre el futuro político de nuestro movimiento sea ignorada sistemáticamente. No podemos permitir que desde una oficina de la Ciudad de México se quiera imponer una visión que no compartimos’, señaló este grupo conformado por senadores, diputados y presidentes municipales de Jalisco.



La disputa entre la dirigencia nacional y los cuadros de Jalisco ha alcanzado un punto crítico este miércoles, marcando una clara división dentro de Movimiento Ciudadano. Más de 80 políticos locales y federales han firmado un desplegado en apoyo a la postura y gestión del gobernador, demostrando así su respaldo hacia Enrique Alfaro.



En una entrevista realizada esta misma tarde, Dante Delgado ha expresado su opinión acerca de la situación, afirmando que Enrique Alfaro ha decidido tomar la decisión de irse, pero debido a que no es miembro, no puede renunciar. Además, Dante Delgado ha lanzado un reto en respuesta a esta declaración.



Esta confrontación entre la dirigencia nacional y los cuadros de Jalisco, el estado con mayor militancia y votación emecista, muestra claramente la fractura interna dentro de Movimiento Ciudadano. La disputa y los desacuerdos entre las partes involucradas podrían tener un impacto significativo en el panorama político de México, especialmente de cara a las elecciones presidenciales de 2024.



’Vamos a hacer un compromiso hoy y lo hacemos fuerte: si Movimiento Ciudadano no saca más votos que los partidos tradicionales, me retiro de la política. Pero nosotros no vamos a cancelar la posibilidad de dejarle a las nuevas generaciones un proyecto que le dé sentido y rumbo de grandeza a México’.



Durante una entrevista concedida al periodista Joaquín López Dóriga, Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, ha revelado que Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, ha tomado la decisión de abandonar el partido. Sin embargo, Dante Delgado ha aclarado que Enrique Alfaro no puede renunciar porque ni siquiera es miembro oficial del partido.



’A Enrique Alfaro lo necesitamos en las decisiones del (20)24, necesitamos mantenernos unidos. La fórmula del triunfo para el 24 es trabajar en equipo (…) Enrique Alfaro construyó este movimiento en nuestro estado y para mí, además de ser un extraordinario amigo, es una persona que tiene una visión política del estado y del país que nos sirve mucho en la construcción de la elección de 2024 y en la construcción del Gobierno para el siguiente sexenio’, dijo el político.



Durante la entrevista, Dante Delgado ha lanzado un desafío a los partidos tradicionales: "Si Movimiento Ciudadano no logra obtener más votos que los partidos tradicionales, me retiraré de la política. Pero no abandonaremos la posibilidad de dejar a las nuevas generaciones un proyecto que otorgue sentido y dirección de grandeza a México".



"A pesar de que en las encuestas se ha posicionado a políticos como el Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, y los gobernadores de Nuevo León, Samuel García, y de Jalisco, Enrique Alfaro, como posibles candidatos de Movimiento Ciudadano (MC), los tres han declinado públicamente participar en la contienda electoral.



Enrique Alfaro ha enfatizado en la necesidad de que el partido busque la unión con el Frente Amplio por México. Por su parte, Luis Donaldo Colosio ha mostrado su interés en buscar la reelección como Alcalde de Monterrey. Samuel García, por su parte, ha reiterado que sus metas se encuentran a largo plazo, centrándose en el año 2030.



Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, ha realizado anuncios donde ha manifestado su rechazo a una eventual alianza con el PRI-PAN-PRD, llegando incluso a autopromocionarse como un posible candidato presidencial para las elecciones de 2024 en caso de no encontrar otro liderazgo dentro del partido. Sin embargo, ha establecido como plazo para esta definición hasta diciembre de este año.



Delgado ha justificado su posición recordando que cuando MC se alió con el PAN y el PRD para respaldar a Ricardo Anaya en las elecciones presidenciales de 2018, el partido obtuvo poco más de 1 millón de votos. En cambio, cuando se unió a la alianza que postuló a Andrés Manuel López Obrador hace seis años, obtuvieron más de 2 millones de votos. Incluso, en las elecciones intermedias de 2021 obtuvo más votos en solitario que con el PAN y PRD, al alcanzar 3 millones 430 mil 507 sufragios.Con información de Tamara Mares Rivera | SIN EMBARGO