Aprueban diputados el PEF 2024; sólo falta afinar reservas en el pleno

La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal del 2024, el cual contempla un gasto neto total por nueve billones 66 mil 45.8 millones de pesos.



Los diputados aprobaron en lo general al presupuesto planteado para el siguiente año tras una votación de 262 a favor, 126 en contra y una abstención.



Durante la sesión presencial, el Diputado Erasmo González Robledo (Morena), presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, fundamentó el dictamen con proyecto del PEF. ’Este será el presupuesto con mayor gasto social en la historia, con un monto de casi 4.4 billones de pesos’, explicó.



Por su parte, los distintos grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados externaron sus posturas, siendo aquellos de partidos de oposición los que mayor inconformidad presentaron.



Desde 2018, se han aprobado presupuestos orientados a beneficiar a la población. La Diputada Laura Imelda Pérez Segura, de Morena, destaca que estos presupuestos tienen como objetivo principal la distribución equitativa de la riqueza, proporcionando becas a estudiantes, pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, así como apoyo a jóvenes, sector agrícola, obras públicas, salud y seguridad, entre otros.



Además, la Diputada enfatiza que en este presupuesto se ha mantenido la mayoría de los órganos autónomos en términos reales, sin embargo, se plantea la necesidad de eliminar gastos superfluos. ’Nosotros estamos planteando quitar los lujos’, agregó.



El Diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del Trabajo (PT), agrega que en el actual gobierno se prioriza el bienestar social, la soberanía energética y la seguridad pública. Asimismo, destaca que el modelo de Estado de bienestar es una garantía, y a pesar de la pandemia se ha logrado un aumento en el salario mínimo, así como un crecimiento en las remesas e inversión extranjera, lo que demuestra la confianza en el gobierno actual y su buena administración.



La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acordó sostener al menos tres días de debate en el Pleno sobre el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal del 2024.



La sesión comenzará con la presentación del dictamen del PEF 2024 y los posicionamientos de todos los grupos parlamentarios de San Lázaro. Posteriormente, se someterá a votación en el Pleno en general, lo cual ya ha ocurrido esta noche.



Después de esta votación, los grupos parlamentarios presentarán sus reservas, con dos oradores a favor y dos en contra. Según el acuerdo, la noche del 6 de noviembre de 2023, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión declarará un receso para continuar al día siguiente con la discusión en lo particular.



El mismo proceso se repetirá la noche del martes 7 de noviembre de 2023, para después continuar al día siguiente con la discusión y votación en lo particular, llevando a cabo un debate continuo hasta que el dictamen sea aprobado tanto en lo general como en lo particular.



La Cámara de Diputados aprobó en lo general la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal del 2024. Según el dictamen aprobado en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de San Lázaro, se contempla un gasto neto total de nueve billones 60 mil millones de pesos, lo que representa el 26.4% del PIB y un aumento del 4.2% en términos reales con respecto al año anterior.



El gasto programable será de seis billones 490 mil millones de pesos, un 4% más que en 2023, mientras que el gasto no programable ascenderá a dos billones 576 mil millones de pesos, un 5% más que el año anterior.



Durante la discusión en la Comisión, se planteó la posibilidad de presentar reservas para destinar recursos a la atención de la emergencia causada por el huracán "Otis" en Acapulco y Coyuca de Benítez, en Guerrero, una propuesta que no estaba contemplada en el dictamen aprobado inicialmente.



Se espera que en el proceso de discusión en la Cámara de Diputados se realicen más ajustes y recortes a organismos autónomos por más de 13 mil 262 millones de pesos, los cuales son reasignados al programa de becas Benito Juárez. Otros 7 mil 189 millones serían reducciones a estados y municipios, como resultado de la reducción del derecho de utilidad compartida de Pemex, del 40 al 30 por ciento.Con información de SIN EMBARGO