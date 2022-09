Aprueban renuncia de Procurador de Hidalgo

En la LXV Legislatura de Hidalgo aprobaron la renuncia presentada por Víctor Juárez González como integrante del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, así como la separación del cargo de Alejandro Habib Nicolás como titular de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.



Durante la Sesión ordinaria número 79 de la LXV Legislatura de Hidalgo, presentaron ocho iniciativas referentes a las leyes de los trabajadores al servicio de los gobiernos estatal y municipales, de albergues privados, de fomento y desarrollo económico para la familia, de la juventud, Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como de la Ley de Protección y Trato Digno para los Animales.



Así también fueron aprobados cuatro dictámenes relativo a las renuncias de Alejandro Habib Nicolás a su cargo como Procurador General de Justicia del estado de Hidalgo y a Víctor Juárez González Consejero de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del estado.



Días antes del cambio de gobierno Alejandro Habib solicitó separarse del cargo a sólo un año de haber sido designado por la anterior legislatura, pues entendió que no tiene cabida en la nueva administración ni comulga con el nuevo gobierno.



Por su parte el legislador Rodrigo Castillo presentó el proyecto para modificar la Constitución Política de Hidalgo a fin de reducir los riesgos en materia de Protección Civil en Hidalgo.



La congresista Sharon Macotela suscribió la iniciativa que pretende reformar el artículo 48 de la Ley de Albergues Privados para Personas Adultas del Estado de Hidalgo con el objeto de disminuir el lapso de noventa a sesenta días, para que los albergues denuncien en el ministerio público sobre el abandono de una persona mayor y así se garantice el cumplimiento de la obligación familiar con este sector de la sociedad.



La representante del Partido del Trabajo (PT), Elvia Yanet Sierra Vite, presentó el proyecto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Desarrollo Económico para el Estado de Hidalgo, en materia de impulso a la industrias creativas y culturales, que tiene como objetivo actualizar el término de industrias creativas y culturales en la legislación local en materia de fomento y desarrollo económico, con la finalidad de precisar y reconocer a los sectores de la economía encargados de la producción, promoción, difusión y comercialización de bienes y servicios de contenido cultural, artístico o patrimonial.



Posteriormente, el congresista Ángel Tenorio sometió a consideración del pleno la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona un último párrafo al artículo 170 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo, para que que las niñas, niños y adolescentes, puedan solicitar el trámite de investigación de paternidad o maternidad, por conducto de quien ejerza la patria potestad, principalmente en los casos de rapto, estupro o violación.



El diputado Alejandro Enciso Arellano, integrante del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo y la Ley del Ejercicio profesional del Estado de Hidalgo, la cual busca promover que a los jóvenes estudiantes les sea reconocido el servicio social o sus equivalentes como parte de su experiencia en el desempeño de sus labores profesionales.



Por su parte, diputadas y diputados de la LXV Legislatura, en voz del diputado Jorge Hernández Araus, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 5 bis, a la Constitución Política estatal, para que la ley contemple la reparación integral por la violación de los derechos humanos, incluyendo las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.



En la misma sesión de impulsar reformas en materia de prestación de servicios en Centros de Control Animal y Zoonosis, el grupo legislativo del Partido de la Revolución Institucional, en voz del diputado Juan de Dios Pontigo, externaron ante el pleno el proyecto para modificar la Ley de Protección y Trato Digno para los Animales en el Estado de Hidalgo, así como la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, y así, contribuir en el bienestar animal, en espacios que permitan la atención médica veterinaria de animales domésticos a bajo costo al público en general.



Dentro de la discusión y votación de dictámenes, la LXV Legislatura de Hidalgo aprobaron la renuncia presentada por Víctor Juárez González como integrante del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, así como la separación del cargo de Alejandro Habib Nicolás como titular de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.



También, las y los legisladores aprobaron dos dictámenes que reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo. El primer dictamen permitirá que la Contraloría Interna del Congreso de Hidalgo cuente con la estructura orgánica necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones y funciones, contando con las direcciones de auditoría, responsabilidades y desarrollo administrativo.



El segundo dictamen reduce el tiempo a las diputadas y diputados para hacer uso de la palabra por un tiempo máximo de diez minutos en la presentación de iniciativas en tribuna, con el objeto de que informen de manera clara y concisa, los principales aspectos de sus proyectos ante el pleno.



Así mismo, diputadas y diputados integrantes de la LXV Legislatura de Hidalgo exhortaron al titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, para que, en el ámbito de sus facultades, coadyuve en la difusión y sensibilización de la aplicación del Censo Agropecuario 2022 en el estado, incidiendo sobre los pequeños, medianos y grandes productores.



De la misma manera, con 24 votos favor, las y los legisladores aprobaron el acuerdo económico para exhortar a los ayuntamientos del estado para que integren una Instancia Municipal de la Juventud, y los municipios que aún no cuenten con esta y destinen recursos suficientes para la creación y operación de estas instancias juveniles.



Por su parte la legisladora Vanesa Escalante expuso el acuerdo económico para exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el marco de la modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023, incrementen recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos (FAETA), destinados al Colegio Nacional de Educación Profesional y Técnica (Conalep) con la finalidad de atender el rezago en las remuneraciones salariales de los trabajadores docentes de esta institución.



En su oportunidad el diputado José Antonio Hernández Vera presentó el acuerdo económico para exhortar al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte para que implemente medidas que permitan reducir las muertes y lesiones ocasionadas por siniestros viales en la pendiente de acceso a Tulancingo de Bravo.