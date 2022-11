Aprueban programa de Regularización ’Fin de Año en Chimalhuacán

Durante la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, la Presidenta Municipal, Xóchitl Flores Jiménez, y los integrantes del Cuerpo Edilicio aprobaron el Programa de Regularización ’Fin de Año, Fin de Deudas’, a favor de ciudadanos obligados al pago de derechos de conexión y por servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento para uso doméstico y no doméstico; la adquisición del inmueble que se destinará para la construcción de la Policlínica con base en el Programa Anual de obras correspondiente al ejercicio fiscal 2022; y el nombramientos de Titulares de la Administración Pública Municipal.



El Programa de Regularización ’Fin de Año, Fin de Deudas’, consiste en eximir el 100% (cien por ciento) del pago de derechos de suministro de agua potable y drenaje, de los ejercicios fiscales 2021 y anteriores, a favor de aquellos usuarios de uso doméstico y no doméstico, que se presenten voluntariamente a regularizar sus adeudos, actualizar el tipo de servicio y/o la incorporación al padrón de usuarios.



Mientras que el Programa de Subsidio del 50% en Contrataciones de Agua Potable y Drenaje, consiste en otorgar un subsidio del 50% (cincuenta por ciento) en el costo de los contratos de servicio de agua potable y drenaje, a favor de los usuarios de uso doméstico y no doméstico que se presenten a actualizar, regularizar o incorporar al padrón de usuario, durante el ejercicio fiscal 2022.



Por otra parte, con el Programa de Exención del 100% en el Pago de Inspecciones, se otorgará una exención del 100% (cien por ciento) en el costo de las inspecciones solicitadas o realizadas por el personal del organismo a los usuarios de uso doméstico y no doméstico que se presenten a actualizar, regularizar o incorporar al padrón de usuario, durante el ejercicio fiscal 2022.



Asimismo, el Cuerpo Edilicio aprobó la adquisición del inmueble en el que se llevará a cabo la construcción de la Policlínica con base en el Programa Anual de obras correspondiente al ejercicio fiscal 2022, ubicado en la parcela denominada ’1182z6p1/2’, en el Ejido de Santa María y que cuenta con una superficie de 3,627 metros cuadrados. El monto de compra asciende a 7 millones 979 mil 400 pesos, a través de recursos propios. La Dirección de Obras Públicas, en coordinación con Desarrollo Urbano, verificaron que es un espacio idóneo para la construcción de esta importante obra pública y, además, cumple con las reglas de operación que señala el Fondo FISMDF, mediante el cual se llevará a cabo la obra de la Policlínica, con una inversión de 18 millones 305 mil 317 pesos.



Por último, fue aprobado el nombramiento de la titular de la Dirección General del Bienestar, Sindy Berenice Martínez Cabrera.