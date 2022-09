Aprueban en comisiones Ley de Fomento y Protección al Maíz Nativo

Toluca, Méx.-Integrantes de las Comisión de Desarrollo Agropecuario y Forestal, con la de Protección Ambiental y Cambio Climático aprobaron por unanimidad la iniciativa de Ley de Fomento y Protección del Maíz Nativo y sus variedades del Estado de México, presentada por el diputado Max Correa y que beneficiará a más de 300 mil productores de la entidad mexiquense.



Durante la última reunión de análisis de la comisión legislativa, previo a la votación del dictamen final, estuvieron integrantes de la Cámara del Maíz Industrializado que representa a 8 empresas con más de 5 mil empleos en la entidad, quienes con anterioridad hicieron varias observaciones, pidieron que el ordenamiento se armonice con las disposiciones federales, se otorgue certeza jurídica a su producción, y que no sea prohibitivo el maíz híbrido sino que solo se regule, ni la importación de granos genéticamente modificados, pues ello no ocurre a nivel federal.



En su intervención, el diputado Valentín González Bautista destacó que esta iniciativa beneficiará a los productores de maíces nativos quienes los mantienen sin contar con herramientas ni políticas públicas que los apoyen, por eso esta iniciativa busca fortalecerlos.



Explicó que el Estado de México es una de las tres principales entidades en la producción del maíz, con dos toneladas al año, y al menos 10 de los municipios de la entidad producen la mitad, y 4 de éstos tienen características especiales pues están asentadas familias originarias, como en San Felipe del Progreso y San José del Rincón, pero que cultivan solo para autoconsumo ante la falta de apoyo gubernamental.



El legislador de Morena también observó a los representantes del maíz industrializado que se mejore la calidad de los granos pues las tortillas y las harinas que hoy se venden no tienen la misma calidad que hace tres décadas.



El proponente de la iniciativa, el diputado Max Correa reiteró que en el dictamen final de la ley se consideraron las sugerencias de la Cámara del Maíz Industrializado para armonizar con las leyes federales y que haya certeza en las actividades que realizan.



Sin embargo, la iniciativa permitirá beneficiar a más de 300 mil productores y campesinos, al permitirles crear sus bancos de semillas comunitarios, además de que las 500 mil hectáreas que cada año se cultivan, el 90 por ciento son maíces nativos, por lo que queda a salvo el nicho de mercado para los maíces híbridos de alta productividad.



’Quedan a salvo los derechos de los industriales que producen semillas, que quede la certeza de que la Ley no afecta a los híbridos, que no se afecta a los industriales de la harina de maíz, pero que sí se garantiza el derecho del productor a preservar sus semillas nativas con los bancos comunitarios’, expresó el diputado morenista.



Max Correa destacó que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a las empresas e industrialización del maíz, para ver de qué manera pueden conseguir que puedan tener a salvo sus intereses y ganancias, y al mismo tiempo ser solidarios para que el precio de las harinas y maíz no impacte en los hogares del Edomex y del país, por lo que pidió a los representantes de la Cámara del Maíz Industrializado sumarse a este llamado.



Al respaldar la iniciativa de su bancada, la diputada Rosario Elizalde sostuvo que la Ley pretende salvaguardar los derechos de los productores pequeños que han sobrevivido a un mundo donde se han visto absorbidos, y al mismo tiempo se salvaguarda a los empresarios de la industria del maíz, sin afectar sus intereses.



’Nuestro país hoy requiere de atender y trabajar para tener autosuficiencia alimentaria y los pequeños productores recibirán un impulso para contribuir con el logro de la autosuficiencia alimentaria’, expuso la legisladora morenista.