Aprueban diputados extinguir horario de verano por no haber traído beneficios

Después de 26 años ocupando el horario de verano en el país, la Cámara de Diputados aprobó eliminarlo, por lo que pasa la iniciativa al Senado para su discusión y votación; en caso de ser validado entraría en vigor el próximo 30 de octubre.



Con 445 votos a favor, 33 abstenciones y 8 en contra, los legisladores aprobaron expedir la Ley de los Husos Horarios y abrogar la Ley del Sistema de Horario; de aprobarse de igual modo en la Cámara Alta, para el 2023 la ciudadanía mexicana dejaría de ’cambiar sus relojes’ en el primer domingo de abril y el último de octubre, tal cual se había practicado desde 1996, cuando se implementó por primera vez en el gobierno del entonces presidente, Ernesto Zedillo. Esto, con el objetivo de ahorrar energía eléctrica, aprovechar la luz y disminuir los recursos utilizados para su producción.



’En el territorio nacional habrá un horario estándar que se establecerá de acuerdo con las zonas horarias. Únicamente se aplicará un horario estacional (horario de verano) para los estados y municipios de la frontera norte’, señala el dictamen que fue avalado.



Los diputados de Movimiento Ciudadano indicaron que se abstendrían a votar debido a que para ellos existen temas más relevantes. ’Votaremos en abstención en señal de desacuerdo, porque no nos parece bien que esta reforma ocupe nuestro tiempo en una crisis económica, social y de seguridad. No seremos comparsa para esta farsa, creemos que el dictamen no amerita siquiera un posicionamiento’, declaró el legislador Sergio Barrera Sepúlveda.





El Pleno avaló una modificación al dictamen que expide la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos para establecer un horario estándar en el territorio nacional y uno estacional en los municipios de la zona fronteriza norte. — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 29, 2022



Los municipios de la zona fronteriza con Estados Unidos conservarían el horario de verano para que no se vea afectado el intercambio comercial, por lo que el horario de verano fronterizo norte surtirá efecto desde las dos horas del segundo domingo de marzo, y concluirá a las dos horas del primer domingo de noviembre.



La exposición de motivos de éste indicaron que el ahorro en el consumo nacional de electricidad y de las familias en el pago de sus recibos, ha sido mínimo, en contraste con los efectos en la salud física y mental de las personas.



“Efectivamente, se ha ahorrado energía, pero dicho ahorro no es significativo respecto del total del consumo anual, pues sólo en 2021, el consumo nacional fue de 327,000 Gw/h, y el ahorro por el horario de verano fue de 537 Gw/h; es decir, de 0.16%, lo equivalente a 1,138 millones de pesos”, indicaron.



